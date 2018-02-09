ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Доказательства, собранные Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину, заместителю председателя правительства Сахалинской области Сергею Карепкину, советнику губернатора Сахалинской области Андрею Икрамову, министру сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области Николаю Борисову. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.6 ст. 290, ст. 174.1 УК РФ, то есть в получении взяток и легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления.

Следствием и судом установлено, что в 2010 году губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин создал организованную преступную группу, в состав которой вошли заместитель председателя правительства Сахалинской области Сергей Карепкин и советник губернатора Сахалинской области Андрей Икрамов. К одному из преступлений был привлечён Борисов. В период с 2010 по 2015 годы члены организованной группы под руководством Хорошавина в различном составе от ряда предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере животноводства, транспортного обеспечения и строительства, получили взятки за общее покровительство по службе, совершение действий, входящих в полномочия членов организованной группы и способствование таким действиям со стороны должностных лиц органов исполнительной власти Сахалинской области. Общая сумма взяток превышает 500 млн рублей.

Так, в период с 2011 по 2013 годы Хорошавин и Икрамов систематически получали взятки от предпринимателя за своевременную оплату работ по госконтракту на строительство объекта энергетики в регионе. При этом предприниматель по указанию Хорошавина должен был перечислять денежные средства на счета юридических лиц, открытые в банках-нерезидентах, расположенных в оффшорной зоне. Роль Икрамова заключалась в передаче требований Хорошавина предпринимателю, а также обеспечении поступления денег в Россию и их непосредственное получение в наличной форме. Всего за указанный период соучастники получили около 170 млн рублей. В 2012-2015годах Хорошавин получил 30 млн рублей от владельца авиакомпании за общее покровительство по службе и оказание других мер государственной поддержки.

В 2013-2014 годах Хорошавин и его соучастники получили в качестве взяток 85 млн рублей от предпринимателя, который в рамках государственного контракта выполнял работы по строительству дорог в Сахалинской области. Сумма взяток составила 6 процентов от суммы госконтракта. По другому эпизоду предприниматель, осуществляющий строительство учебного заведения в Южно-Сахалинске, вынужден был передать обвиняемым в качестве взяток 10 процентов от выделенных бюджетных средств. При этом в 2013-2015 годах Хорошавин незаконно получил 125 млн рублей. Ещё одному из взяткодателей обвиняемые гарантировали поддержку региона при выделении предусмотренных законом субсидий на строительство животноводческого комплекса. Однако после того, как предприниматель вложил значительные собственные средства в строительство, он был поставлен фактически в кабальные условия – за получение законной субсидии от него потребовали взятку. В 2011-2014 годах Хорошавин получил взятку 66 млн рублей за покровительство при строительстве спортивного объекта за счет бюджетных средств. Также в этот период он получил взятку 19 млн рублей за то, что оказал воздействие на предпринимателя, который занимался строительством дорог, в заключении договора субподряда с другим предпринимателем. В 2014 году фигурант и его соучастники принудили предпринимателя продать администрации области по заниженной стоимости квартиры для нужд медиков, при этом получил взятку в сумме 10 млн рублей за общее покровительство.

После получения взяток их часть в сумме свыше 77 млн рублей Хорошавин легализовал путем зачисления на банковские карты и проведения операций по приобретению валюты.

Следователи установили, что часть имущества Хорошавина не была задекларирована в установленном законом порядке. По ходатайству следствия суд арестовал значительное количество дорогостоящих автомобилей, недвижимого имущества, ценностей и денежных средств. Впоследствии всё это имущество в рамках антикоррупционного законодательства по иску заместителя Генерального прокурора Российской Федерации по решению суда было обращено в доход государства. Среди этого имущества оказались 4 квартиры общей кадастровой стоимостью свыше 240 млн рублей, 6 машино-мест общей стоимостью более 2,9 млн рублей, 6 автомобилей стоимостью не менее 42,3 млн рублей, в их числе, например, «Мерседес-Бенц» стоимостью 11 млн рублей, «Бентли-Континенталь GT» и «Бентли Мульсан» общей стоимостью более 23,3 млн рублей, два «Лексуса», оценивающиеся в сумму не менее 6 млн рублей. В доход государства также обращены жилой дом, нежилое помещение, земельные участки, денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 700 млн рублей, ювелирные изделия и иные ценности.

В процессе следствия стало очевидным, что Хорошавин очень любил дорогие аксессуары. Видимо, наибольшую потребность губернатор испытывал в дорогих часах. В его коллекции их насчитывалось 195 экземпляров на общую сумму 602 млн рублей. Самые дорогие из них стоили 700 тыс. долларов США. Кстати, следствию стало известно, что незадолго до задержания Хорошавин заказывал очередные часы стоимостью более 36 млн рублей.

Приговором суда Хорошавину назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафа в размере 500 миллионов рублей, Андрею Икрамову назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы и штрафа в размере 171 миллиона рублей, Сергею Карепкину назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы и штрафа в размере 4 миллионов рублей, Николаю Борисову назначено наказание в виде штрафа с учетом срока, отбытого под домашним арестом 2,5 миллиона рублей.