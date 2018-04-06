06.04.2018, 22:36
Суд в Петербурге прекратил дело о рухнувшем в Пулково трапе, под которым погиб ребёнок
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Московский районный суд Петербурга за примирением сторон прекратил уже второе уголовное дело о рухнувшем в сентябре в петербургском аэропорту Пулково трапе, в результате чего погиб ребёнок. Об этом в пятницу сообщила объединённая пресс-служба судов города.
Инцидент в петербургском аэропорту произошёл в сентябре 2017 года при выходе пассажиров из самолёта авиакомпании "Уральские авиалинии", прибывшего из Москвы. Секция трапа между самолётом и лестницей провалилась, женщина и годовалая девочка упали с высоты более 3 м. После падения ребёнка госпитализировали, через две недели девочка умерла.
"Московский районный суд Санкт-Петербурга прекратил производство по уголовному делу в отношении Алексея Шаньгина в связи с примирением сторон", - сказали в пресс-службе.
Исполняющего обязанности главы службы спецтранспорта компании "Воздушные ворота Северной столицы" Шаньгина обвиняли в недоброкачественном ремонте и выпуске в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств.
По версии следствия, обвиняемый не закупил новую посадочную площадку пассажирского трапа, как того требует инструкция. Вместо этого он направил старую на участок механических работ, где на неё установили самодельный аналог опорной оси, не соответствующий конструкции, и далее распорядился установить отремонтированную посадочную площадку на трап и выпустить его в эксплуатацию.
Ранее СМИ писали, что в марте Московский районный суд Петербурга также в связи с примирением сторон прекратил уголовное дело о рухнувшем трапе в отношении начальника участка механических работ службы спецтранспорта ООО "Воздушные ворота Северной столицы" Александра Козельского. Его обвиняли в выпуске и эксплуатации транспорта с техническими неисправностями, которые повлекли смерть человека по неосторожности.
Инцидент в петербургском аэропорту произошёл в сентябре 2017 года при выходе пассажиров из самолёта авиакомпании "Уральские авиалинии", прибывшего из Москвы. Секция трапа между самолётом и лестницей провалилась, женщина и годовалая девочка упали с высоты более 3 м. После падения ребёнка госпитализировали, через две недели девочка умерла.
"Московский районный суд Санкт-Петербурга прекратил производство по уголовному делу в отношении Алексея Шаньгина в связи с примирением сторон", - сказали в пресс-службе.
Исполняющего обязанности главы службы спецтранспорта компании "Воздушные ворота Северной столицы" Шаньгина обвиняли в недоброкачественном ремонте и выпуске в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств.
По версии следствия, обвиняемый не закупил новую посадочную площадку пассажирского трапа, как того требует инструкция. Вместо этого он направил старую на участок механических работ, где на неё установили самодельный аналог опорной оси, не соответствующий конструкции, и далее распорядился установить отремонтированную посадочную площадку на трап и выпустить его в эксплуатацию.
Ранее СМИ писали, что в марте Московский районный суд Петербурга также в связи с примирением сторон прекратил уголовное дело о рухнувшем трапе в отношении начальника участка механических работ службы спецтранспорта ООО "Воздушные ворота Северной столицы" Александра Козельского. Его обвиняли в выпуске и эксплуатации транспорта с техническими неисправностями, которые повлекли смерть человека по неосторожности.
Источник: Ореанда-Новости