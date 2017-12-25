Связывая районы: в Москве открылся новый путепровод
25.12.2017, 14:40
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Завершилась реконструкция Богородского путепровода. На протяжении трёх лет в городе строились путепроводы через пути МЦК и радиальные направления железной дороги.
"Реконструкция Богородского путепровода была необходима для полноценного запуска Московского центрального кольца. Мост стал почти на метр выше и на четыре метра длиннее. Обновлённый путепровод ждали автомобилисты и пассажиры общественного транспорта. Он соединяет два района - Метрогородок и Богородский", - пояснил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Кроме того, в последние несколько лет активно строились путепроводы над железнодорожными путями Киевского и других пригородных направлений. Они заменяют обычные переезды со шлагбаумом.
График движения пригородных электричек становится всё плотнее: с 2010 года интервалы в часы пик сократились на 23 процента. Для пассажиров железнодорожного транспорта это хорошая новость. Но если переезд узкий, да ещё со шлагбаумом, автомобили и автобусы могут простоять на нём долго. Некоторые в часы пик были закрыты до 70 процентов времени и собирали многокилометровые очереди.
На Киевском направлении железной дороги за последние четыре года открыли три путепровода. Самый эффективный - в посёлке Крёкшино на 36-м километре Киевского направления Московской железной дороги (МЖД). Он увеличил пропускную способность переезда в пять-шесть раз. Раньше здесь за час в одном направлении могли проехать не более 350 автомобилей и автобусов. Теперь транспорт быстрее ходит между Минским, Боровским и Киевским шоссе: пропускная способность выросла до 1600–2100 автомобилей в час.
Удачным инженерным решением стала эстакада в районе станции Переделкино. На 18-м километре Киевского направления МЖД был переезд со светофором и шлагбаумом. Он часто закрывался из-за интенсивного движения поездов, здесь могло проехать около 300 машин в час. Построить тоннель под железной дорогой не получилось из-за реки Сетунь, которая могла затопить его, а обычный мост не смогли возвести из-за плотной застройки.
Так появилась эстакада-подкова. По новому путепроводу машины поехали в три раза быстрее. Он расположен на пути между Минским и Боровским шоссе, и им пользуются те, кто едет транзитом с одной магистрали на другую, минуя МКАД. Путепровод сократил время в пути для более чем 120 тысяч жителей Ново-Переделкина и соседних территорий, в том числе Троицкого и Новомосковского округов.
Через посёлок Кокошкино, по сути, прошла новая дорога, связавшая Боровское шоссе с Минским. Раньше перед переездом собирались многокилометровые заторы: "бутылочное горлышко" пропускало около 300 машин в час. Новый четырёхполосный путепровод увеличил его пропускную способность в четыре-пять раз. Две полосы движения в каждую сторону обеспечили поток до 1200–1500 машин в час.
И добираться до переезда стало удобнее, для этого от улиц Дачной и Горького построили подъездные дороги. Эстакада облегчила жизнь не только местным автомобилистам, но и жителям Кокошкина, Марушкина, Толстопальцева и других поселений, потому что городской наземный транспорт тоже поехал быстрее.
На переезде вблизи платформы Щербинка до строительства путепровода был транспортный коллапс: в часы пик 70 процентов времени машины просто стояли на светофоре из-за плотного движения электричек. По этому участку могло проехать всего 200 машин в час. Теперь проблемы нет - путепровод связал восточные и западные кварталы Щербинки. Пропускная способность выросла более чем в восемь раз - до 1650 автомобилей в час.
Плотный график электричек тормозил движение машин и в районе платформы Нижние Котлы. Из-за этого добраться до территории промзоны, расположенной вдоль железной дороги, было трудно. Пути Павелецкого направления МЖД разделяли район Нагорный. Пересечь их автомобилисты могли только по обычному переезду со шлагбаумом, где собирались пробки, или по Варшавскому шоссе, сделав крюк в два километра. Новый путепровод решил сразу две проблемы: увеличил пропускную способность переезда и облегчил доступ к станции метро "Нагорная".
23 октября 2017 года открылся путепровод в районе Южнопортовый. Он соединил Южнопортовую улицу с 2-м Южнопортовым проездом и дал жителям новую прямую дорогу к станции метро "Кожуховская". Эстакада связала районы Печатники и Южнопортовый. Она спрямила отрезок трассы с большим количеством поворотов и изгибов, которые осложняли движение. Небольшой участок - всего 156 метров - сократил перепробег практически в десять раз, его расчётная пропускная способность - пять тысяч машин в час.
Богородский путепровод, открывшийся для автомобилистов сегодня, стал шестым, который обновили для запуска движения на МЦК. Габариты старых мостов не позволяли пустить современные поезда по кольцу, поэтому потребовалась реконструкция.
Богородский путепровод длиннее и выше прежнего, благодаря этому под ним могут проходить современные электрички. Он связывает два района Восточного округа: Богородское и Метрогородок. Ленинградский путепровод для запуска "Ласточек" подняли на полтора метра; автомобильную трассу расширили на две полосы. Выше и почти в четыре раза длиннее стал Коптевский путепровод, который соединяет Выборгскую и Нарвскую улицы с улицей Клары Цеткин. Благодаря этому жителям стало удобнее выезжать на Ленинградское шоссе.
Самой сложной оказалась реконструкция Волоколамского путепровода, где проходят не только автомобильная дорога и трамвайные пути, но и теплосеть. Количество полос для машин увеличилось с шести до десяти, а для общественного транспорта сделали выделенки.
Выделенные полосы появились и на Можайском путепроводе. Расположенный на пересечении Филёвской линии метро, МЦК, Кутузовского проспекта и Третьего транспортного кольца он работал в режиме сверхвысокой нагрузки и к началу работ был почти в аварийном состоянии.
Звенигородский путепровод, который ждал реконструкции 60 лет, стал четырёхполосным. Он не только шире и выше, но и прочнее. Путепровод связал районы Хорошёво-Мнёвники и Хорошёвский и наладил транспортные связи между двумя большими промзонами - Силикатные Улицы и Магистральные Улицы.
"Реконструкция Богородского путепровода была необходима для полноценного запуска Московского центрального кольца. Мост стал почти на метр выше и на четыре метра длиннее. Обновлённый путепровод ждали автомобилисты и пассажиры общественного транспорта. Он соединяет два района - Метрогородок и Богородский", - пояснил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Кроме того, в последние несколько лет активно строились путепроводы над железнодорожными путями Киевского и других пригородных направлений. Они заменяют обычные переезды со шлагбаумом.
График движения пригородных электричек становится всё плотнее: с 2010 года интервалы в часы пик сократились на 23 процента. Для пассажиров железнодорожного транспорта это хорошая новость. Но если переезд узкий, да ещё со шлагбаумом, автомобили и автобусы могут простоять на нём долго. Некоторые в часы пик были закрыты до 70 процентов времени и собирали многокилометровые очереди.
На Киевском направлении железной дороги за последние четыре года открыли три путепровода. Самый эффективный - в посёлке Крёкшино на 36-м километре Киевского направления Московской железной дороги (МЖД). Он увеличил пропускную способность переезда в пять-шесть раз. Раньше здесь за час в одном направлении могли проехать не более 350 автомобилей и автобусов. Теперь транспорт быстрее ходит между Минским, Боровским и Киевским шоссе: пропускная способность выросла до 1600–2100 автомобилей в час.
Удачным инженерным решением стала эстакада в районе станции Переделкино. На 18-м километре Киевского направления МЖД был переезд со светофором и шлагбаумом. Он часто закрывался из-за интенсивного движения поездов, здесь могло проехать около 300 машин в час. Построить тоннель под железной дорогой не получилось из-за реки Сетунь, которая могла затопить его, а обычный мост не смогли возвести из-за плотной застройки.
Так появилась эстакада-подкова. По новому путепроводу машины поехали в три раза быстрее. Он расположен на пути между Минским и Боровским шоссе, и им пользуются те, кто едет транзитом с одной магистрали на другую, минуя МКАД. Путепровод сократил время в пути для более чем 120 тысяч жителей Ново-Переделкина и соседних территорий, в том числе Троицкого и Новомосковского округов.
Через посёлок Кокошкино, по сути, прошла новая дорога, связавшая Боровское шоссе с Минским. Раньше перед переездом собирались многокилометровые заторы: "бутылочное горлышко" пропускало около 300 машин в час. Новый четырёхполосный путепровод увеличил его пропускную способность в четыре-пять раз. Две полосы движения в каждую сторону обеспечили поток до 1200–1500 машин в час.
И добираться до переезда стало удобнее, для этого от улиц Дачной и Горького построили подъездные дороги. Эстакада облегчила жизнь не только местным автомобилистам, но и жителям Кокошкина, Марушкина, Толстопальцева и других поселений, потому что городской наземный транспорт тоже поехал быстрее.
На переезде вблизи платформы Щербинка до строительства путепровода был транспортный коллапс: в часы пик 70 процентов времени машины просто стояли на светофоре из-за плотного движения электричек. По этому участку могло проехать всего 200 машин в час. Теперь проблемы нет - путепровод связал восточные и западные кварталы Щербинки. Пропускная способность выросла более чем в восемь раз - до 1650 автомобилей в час.
Плотный график электричек тормозил движение машин и в районе платформы Нижние Котлы. Из-за этого добраться до территории промзоны, расположенной вдоль железной дороги, было трудно. Пути Павелецкого направления МЖД разделяли район Нагорный. Пересечь их автомобилисты могли только по обычному переезду со шлагбаумом, где собирались пробки, или по Варшавскому шоссе, сделав крюк в два километра. Новый путепровод решил сразу две проблемы: увеличил пропускную способность переезда и облегчил доступ к станции метро "Нагорная".
23 октября 2017 года открылся путепровод в районе Южнопортовый. Он соединил Южнопортовую улицу с 2-м Южнопортовым проездом и дал жителям новую прямую дорогу к станции метро "Кожуховская". Эстакада связала районы Печатники и Южнопортовый. Она спрямила отрезок трассы с большим количеством поворотов и изгибов, которые осложняли движение. Небольшой участок - всего 156 метров - сократил перепробег практически в десять раз, его расчётная пропускная способность - пять тысяч машин в час.
Богородский путепровод, открывшийся для автомобилистов сегодня, стал шестым, который обновили для запуска движения на МЦК. Габариты старых мостов не позволяли пустить современные поезда по кольцу, поэтому потребовалась реконструкция.
Богородский путепровод длиннее и выше прежнего, благодаря этому под ним могут проходить современные электрички. Он связывает два района Восточного округа: Богородское и Метрогородок. Ленинградский путепровод для запуска "Ласточек" подняли на полтора метра; автомобильную трассу расширили на две полосы. Выше и почти в четыре раза длиннее стал Коптевский путепровод, который соединяет Выборгскую и Нарвскую улицы с улицей Клары Цеткин. Благодаря этому жителям стало удобнее выезжать на Ленинградское шоссе.
Самой сложной оказалась реконструкция Волоколамского путепровода, где проходят не только автомобильная дорога и трамвайные пути, но и теплосеть. Количество полос для машин увеличилось с шести до десяти, а для общественного транспорта сделали выделенки.
Выделенные полосы появились и на Можайском путепроводе. Расположенный на пересечении Филёвской линии метро, МЦК, Кутузовского проспекта и Третьего транспортного кольца он работал в режиме сверхвысокой нагрузки и к началу работ был почти в аварийном состоянии.
Звенигородский путепровод, который ждал реконструкции 60 лет, стал четырёхполосным. Он не только шире и выше, но и прочнее. Путепровод связал районы Хорошёво-Мнёвники и Хорошёвский и наладил транспортные связи между двумя большими промзонами - Силикатные Улицы и Магистральные Улицы.