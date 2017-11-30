Свыше 10 млрд рублей вложили в развязку Ильинское – Волоколамское шоссе в Красногорске
30.11.2017, 20:58
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Первый комплекс развязки на Волоколамском и Ильинском шоссе планируют открыть в Подмосковье в 2018 году, стоимость объекта составляет более 10 миллиардов рублей, сообщает РИАМО со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьева.
"Развязка (на Волоколамском и Ильинском шоссе – ред.) – это жизненно важная развязка, она стоит 14 миллиардов рублей. Огромные потоки идут. В следующем году мы будем сдавать первый комплекс этой важной развязки", – сказал Воробьев в эфире телеканала "360° Подмосковье".
Согласно проекту, второй пусковой комплекс включает строительство путепровода с основного хода на Ильинское шоссе и моста через Баньку. В составе третьего пускового комплекса – строительство разворотного путепровода, расположенного на территории Москвы. Общая протяженность путепроводов и мостов составит 1048 метров, поясняется в материале.
Планируемый срок ввода объектов в составе первого пускового комплекса – четвертый квартал 2018 года, уточняется в сообщении.
"Развязка (на Волоколамском и Ильинском шоссе – ред.) – это жизненно важная развязка, она стоит 14 миллиардов рублей. Огромные потоки идут. В следующем году мы будем сдавать первый комплекс этой важной развязки", – сказал Воробьев в эфире телеканала "360° Подмосковье".
Согласно проекту, второй пусковой комплекс включает строительство путепровода с основного хода на Ильинское шоссе и моста через Баньку. В составе третьего пускового комплекса – строительство разворотного путепровода, расположенного на территории Москвы. Общая протяженность путепроводов и мостов составит 1048 метров, поясняется в материале.
Планируемый срок ввода объектов в составе первого пускового комплекса – четвертый квартал 2018 года, уточняется в сообщении.
Источник: Официальный портал Московской области