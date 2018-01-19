ЦБ РФ отозвал лицензию у ещё одного банка
19.01.2018, 08:09
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня, 19 января, ЦБ РФ отозвал лицензию у АКБ "АлтайБизнес-Банк".
В сообщении регулятора говорится, что финансовая организация использовала рискованную бизнес-модель. Кредиты выдавались компаниям, имевшим связи с руководством банка. Таким образом, на балансе формировался значительный объём активов низкого качества. Это создавало угрозу для интересов кредиторов и вкладчиков.
"Алтайбизнес-банк" является участником системы страхования вкладов. На 1 декабря 2017 года он занимал 512-е место в РФ по величине активов.
22 декабря Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка "Преодоление".
В сообщении регулятора говорится, что финансовая организация использовала рискованную бизнес-модель. Кредиты выдавались компаниям, имевшим связи с руководством банка. Таким образом, на балансе формировался значительный объём активов низкого качества. Это создавало угрозу для интересов кредиторов и вкладчиков.
"Алтайбизнес-банк" является участником системы страхования вкладов. На 1 декабря 2017 года он занимал 512-е место в РФ по величине активов.
22 декабря Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка "Преодоление".
Источник: ЦБ РФ