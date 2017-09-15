ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Совет директоров Банка России 15 сентября 2017 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 8,5% годовых.

При этом отмечается, что инфляция находится вблизи 4%, а экономика продолжает расти, и на фоне благоприятной динамики цен ряда товаров и услуг возобновилось снижение инфляционных ожиданий. Однако они ещё не закрепились на низком уровне: среднесрочные риски превышения инфляцией цели преобладают над рисками устойчивого отклонения инфляции вниз.