ЦИК РФ зарегистрировал Владимира Путина кандидатом в Президенты РФ
06.02.2018, 18:22
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Центральная избирательная комиссия РФ приняла решение о регистрации действующего главы государства Владимира Путина в качестве кандидата в Президенты РФ.
"Центральная избирательная комиссия постановляет зарегистрировать кандидата нa должность президента РФ Владимира Владимировича Путина", - указано в постановлении, принятом во вторник нa заседании ЦИК.
Удостоверение о регистрации кандидата было передано его доверенному лицу.
Путин баллотируется на этих выборах в порядке самовыдвижения. По закону для регистрации ему как самовыдвиженцу нужно было собрать не менее 300 тыс. подписей избирателей в свою поддержку, причём не более 7,5 тыс. в одном регионе.
Подписные листы вместе с другими документами, необходимыми для регистрации, были представлены в ЦИК 29 января. Представители штаба действующего главы государства сдали в Центризбирком около 315 тыс. подписей.
"Центральная избирательная комиссия постановляет зарегистрировать кандидата нa должность президента РФ Владимира Владимировича Путина", - указано в постановлении, принятом во вторник нa заседании ЦИК.
Удостоверение о регистрации кандидата было передано его доверенному лицу.
Путин баллотируется на этих выборах в порядке самовыдвижения. По закону для регистрации ему как самовыдвиженцу нужно было собрать не менее 300 тыс. подписей избирателей в свою поддержку, причём не более 7,5 тыс. в одном регионе.
Подписные листы вместе с другими документами, необходимыми для регистрации, были представлены в ЦИК 29 января. Представители штаба действующего главы государства сдали в Центризбирком около 315 тыс. подписей.
Источник: Единая Россия