ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Как добиться ещё более успешного развития морской портовой инфраструктуры в Приморье, обсудили на заседании Общественного экспертного совета по транспортной политике. В работе ОЭС принял участие врио Губернатора края Андрей Тарасенко.

В числе вопросов, обозначенных как актуальных для развития отрасли, названа необходимость совершенствования железнодорожной инфраструктуры. Сегодня взаимодействие между портовиками и «Российскими железными дорогами» уже налажено.

«Хотелось бы отметить весомый вклад компании “РЖД” в развитие транспортной отрасли края. Развивая технологии скоростного движения, мы получаем увеличение потоков грузов. Контейнер на запад можно доставить за 10-12 дней. Это пользуется спросом», – отметил член совета директоров ОАО «Владивостокский морской рыбный порт», директор ООО «Владивостокский морской контейнерный терминал» Дмитрий Дорошенко.

В тоже время есть над чем работать, подчеркнул управляющий директор АО «Восточный Порт» Анатолий Лазарев.

«Считаем важным реконструкцию линий БАМ и Транссиб в части быстрых подходов. С развитием портовых мощностей тот же узел Смоляниново не обеспечит необходимую пропускную способность», – обозначил он.

О перспективах данного направления рассказал заместитель начальника Дальневосточной железной дороги по территориальному управлению – филиала РЖД Андрей Ваулин. В частности – о проекте развития Восточного полигона Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей.

«Мы видим, что наши партнёры не стоят на месте, развиваются, увеличивают грузооборот. Мы в этом году и на будущий год заканчиваем реконструкцию БАМа. Второй этап развития Восточного полигона стоит 396 миллиардов рублей. С 2019 года будем вести поэтапно реконструкцию Хасанского направления, запланирована его электрификация. Что касается Смоляниново, Находки, рассчитываем на объём перевозок на 162 миллиона тонн в год по этому направлению. На узле Смоляниново строится припортовый парк, в будущем году его сдадим обязательно. Предусматриваются обходы Новонежино, Шкотово, реконструкция станций, земляного полотна, замена искусственных сооружений и так далее», – подчеркнул Андрей Ваулин.

Территориальное управление, по его словам, выполняет 76% всего грузооборота на Дальневосточной дороге.

Андрей Тарасенко акцентировал внимание на том, что этот вопрос будет держать на контроле.

«Готовьтесь – ещё “Порт “Вера” и “Cуходол” начнут работать», – заострил внимание участников обсуждения врио Губернатора.