ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Минфин РФ, ЦБ и страховщики согласились о необходимости разделения реформы либерализации тарифов в ОСАГО на два этапа. Об этом агентству "Интерфакс" сообщил источник на страховом рынке, информированный о ходе обсуждения темы на встрече страховщиков с министром финансов Антоном Силуановым.

"Первый этап реформы цен может начаться в 2018 году и занять от 1,5 до 3 лет. Банк России придерживается более консервативной позиции в дискуссии по срокам продолжительности первого этапа и видит его в периоде 2-3 лет, страховщики считают оптимальным первый этап на протяжении 1,5 лет", - отметил источник, которого цитирует агентство "Финмаркет".

Он уточнил, что, скорее всего, "первый этап либерализации тарифов в ОСАГО будет реализован за счёт расширения действующих границ тарифного коридора, который сегодня определен в 20%, после расширения разлёт границ тарифного коридора может составить 40%. Согласно прогнозам актуариев, на втором этапе после полного освобождения тарифов резкого роста средних значений не ожидается. При этом дифференциация стоимости полисов окажется более резкой в зависимости от истории водителя. В среднем по рынку даже с учетом второго этапа реформы в ОСАГО цены могут подняться на 20-30%, говорят расчёты актуариев страхового рынка".

"Второй этап либерализации тарифов в ОСАГО предполагает полное освобождение цен в "автогражданке"", сказал собеседник "Интерфакса".

"На первом этапе ценовой реформы могут быть отменены также некоторые обязательные коэффициенты при расчёте тарифов ОСАГО для конкретных водителей, взамен будут добавлены коэффициенты, которые применяются и рассчитываются самими страховщиками, согласно их профессиональным подходам. Это окажется первым шагом на пути введения индивидуализации ценообразования в ОСАГО с учетом опыта и манеры вождения конкретных держателей полисов", - сказал источник, напомнив, что изменения в закон об ОСАГО продолжают готовиться законодателями и Минфином РФ.