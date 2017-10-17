Татарстану реструктуризируют 12,2 млрд рублей долга
17.10.2017, 18:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Республике Татарстана реструктуризируют долг, взятый на проведение чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года. Об этом сегодня на заседании Комитета Госсовета Татарстана по бюджету, налогам и финансам сообщил министр финансов республики Радик Гайзатуллин.
Глава Минфина РТ поделился с депутатами вестью о том, что вчера было подписано соглашение с Министерством финансов России о реструктуризации долга на сумму 12,2 млрд рублей. Радик Гайзатуллин пояснил, что условия при этом будут "универсиадские": отсрочка на десять лет и погашение равными долями в течение десяти лет. "Первые 10 лет мы платим только проценты, следующие 10 лет - равными долями", - пояснил он.
Министр финансов РТ напомнил о том, что республика имеет более 80 млрд бюджетных кредитов, из них 66,9 млрд рублей уже реструктуризированы на льготных условиях, остаётся 17,9 млрд рублей кредитов. С учётом того, что принято решение о реструктуризации 12,2 млрд рублей, республике нужно вернуть 5,5 млрд кредитов. Из них 2,2 млрд необходимо вернуть в 2018 году, 3,3 млрд рублей – в 2019 году.
При этом министр финансов республики уточнил, что 2,2 млрд рублей могут попасть под программу реструктуризации долгов, о которой недавно объявил Президент России Владимир Путин. По его словам, планируется реструктуризация на семь лет, а при выполнении особых условий (наращивание налоговой базы) – и на 12 лет. Радик Гайзатуллин подчеркнул, что дальнейшая работа по реструктуризации долга Татарстана будет продолжена исходя из параметров, которые определит федеральный центр. Решения по данному вопросу стоит ожидать не раньше декабря 2017 года.
"Реструктуризация, которую республика проводила по водному чемпионату мира и Универсиаде, намного выгоднее для республики", - подчеркнул Радик Гайзатуллин.
В бюджете РТ на 2018 год, сообщил министр, заложено 96,7 млн рублей на погашение процентов бюджетного кредита.
Глава Минфина РТ поделился с депутатами вестью о том, что вчера было подписано соглашение с Министерством финансов России о реструктуризации долга на сумму 12,2 млрд рублей. Радик Гайзатуллин пояснил, что условия при этом будут "универсиадские": отсрочка на десять лет и погашение равными долями в течение десяти лет. "Первые 10 лет мы платим только проценты, следующие 10 лет - равными долями", - пояснил он.
Министр финансов РТ напомнил о том, что республика имеет более 80 млрд бюджетных кредитов, из них 66,9 млрд рублей уже реструктуризированы на льготных условиях, остаётся 17,9 млрд рублей кредитов. С учётом того, что принято решение о реструктуризации 12,2 млрд рублей, республике нужно вернуть 5,5 млрд кредитов. Из них 2,2 млрд необходимо вернуть в 2018 году, 3,3 млрд рублей – в 2019 году.
При этом министр финансов республики уточнил, что 2,2 млрд рублей могут попасть под программу реструктуризации долгов, о которой недавно объявил Президент России Владимир Путин. По его словам, планируется реструктуризация на семь лет, а при выполнении особых условий (наращивание налоговой базы) – и на 12 лет. Радик Гайзатуллин подчеркнул, что дальнейшая работа по реструктуризации долга Татарстана будет продолжена исходя из параметров, которые определит федеральный центр. Решения по данному вопросу стоит ожидать не раньше декабря 2017 года.
"Реструктуризация, которую республика проводила по водному чемпионату мира и Универсиаде, намного выгоднее для республики", - подчеркнул Радик Гайзатуллин.
В бюджете РТ на 2018 год, сообщил министр, заложено 96,7 млн рублей на погашение процентов бюджетного кредита.
Источник: Правительство Татарстана