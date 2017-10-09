ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Начало недели в столице будет тёплым, но дождливым, сообщили в управлении метеорологических разработок ГБУ «Автомобильные дороги».

В понедельник воздух прогреется до плюс 13–15 градусов. Будет облачно, временами ожидается дождь и усиление ветра до 13–18 метров в секунду. Всего в течение суток может выпасть от двух до пяти миллиметров осадков.

Во вторник и среду синоптики обещают восемь — десять градусов тепла и небольшой дождь.

Из-за обильного листопада осенью часто забиваются стоки, поэтому даже кратковременные, но сильные дожди могут привести к образованию подтоплений.

Подтопленной считается территория площадью больше двух квадратных метров, глубина лужи при этом должна быть больше трех сантиметров.