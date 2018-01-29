ОРЕАНДА-НОВОСТИ. За последние 17 лет экспорт сельхозпродукции и продовольствия из России вырос в 15 раз — с $1,3 млрд в 2000-м до, оценочно, $20,1 млрд в прошлом году. Об этом сказал министр сельского хозяйства Александр Ткачёв на прошедшем в агроведомстве совещании. В 2016-м объём внешних продаж составил $17,1 млрд.

Основной позицией экспорта остаётся зерно. По данным ФТС, с начала сезона (1 июля 2017-го) по 24 января за рубеж было отгружено 29,8 млн т, что на 35% больше, чем за аналогичный период 2016/17 сельхозгода. Благодаря рекордному урожаю в 134,1 млн т в этом сезоне Россия может вывезти 45-47 млн т зерна. Ранее Международный совет по зерну (IGC) в январском обзоре повысил прогноз экспорта зерна из России в нынешнем сезоне на 1,7 млн т до 43,9 млн т без учёта зернобобовых и продуктов переработки. Такой объём поставок позволит нашей стране впервые занять второе место в мире после США. В сезоне-2016/17 Россия была на четвёртой позиции в списке крупнейших мировых экспортёров зерна после США, Украины и Аргентины.

Между тем, на прошлой неделе в ходе выступления главы Минсельхоза в Совете Федерации один из сенаторов обратил внимание, что из России на внешний рынок в основном поставляется сырьё, и те, кто затем его перерабатывает и продает готовую продукцию, зарабатывают больше. Этот вопрос также затронул президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский на организованном РАНХиГС Гайдаровском форуме. "Наш экспорт концентрируется в сырье: мы лидеры по поставкам пшеницы, крупный экспортер сырого подсолнечного масла, много чего вывозим на мировой рынок, но кто, например, лидирует по переработанной продукции? Турция. Из объёма глобального рынка муки в 12 млн т на её долю приходится около 40% или 5 млн т", — привёл пример Злочевский, уточнив, что вся эта мука производится из российского зерна.

"Мы продаём то, что можем продавать", — отметил Ткачёв в Совете Федерации, обратив внимание, что, например, та же Бразилия ежегодно поставляет на глобальный рынок 80 млн т сои — как переработанной, так и сырья в зависимости от конъюнктуры. Он также признал, что Турция продаёт другим странам муку из нашего зерна, добавив, что это не значит, что мы не должны продавать Турции зерно. Кроме того, нужен не один год, чтобы потеснить её на мировом рынке муки, поскольку он уже давно поделён между игроками.

По словам Ткачёва, пока Россия вынуждена торговать сырьём, однако важно помнить, что некоторое время назад не было и этого. Кроме экспортного потенциала зерна он отметил рост вывоза подсолнечного масла (+28% до 2,8 млн т по итогам 2017 года), сахара (в восемь раз до 500 тыс. т), мяса птицы (+40% до 130 тыс. т). "Мы в разы увеличили поставки мяса, сахара, мы осваиваем новые рынки, у нас уже более 130 стран-импортёров и в этом плане нужно двигаться дальше", — акцентировал глава Минсельхоза. По оценке министра, через 5-10 лет объём российского агроэкспорта может достичь $40-50 млрд.

При этом Злочевский обратил внимание, что, несмотря на рост экспорта в 2017 году баланс поставок продовольствия по-прежнему был отрицательным, и импорт по итогам прошлого года превысил $30 млрд. "Глубина нашей интеграции в мировой рынок продовольствия очень невысокая, — подчеркнул эксперт. — Если посмотреть на США — крупнейшего в мире поставщика продовольствия с объёмом около $140 млрд, то там делается акцент на вывоз продукции с высокой добавленной стоимостью". Например, штаты экспортируют дорогую премиальную говядину, при этом для внутреннего потребления закупается обычное мясо из Канады. Россия должна задуматься на эту тему и проводить аналогичную политику на агропродовольственном рынке: концентрироваться на поставках продукции с высокой добавленной стоимостью, уверен эксперт.