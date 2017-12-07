ОРЕАНДА-НОВОСТИ Рано или поздно санкции будут сняты, российский рынок будет открыт для зарубежной продукции, к этому необходимо готовиться, создавая качественную продукцию с максимальной маржинальностью. Об этом заявил министр сельского хозяйства России Александр Ткачев, выступая на форуме «Тепличные комплексы России 2017», передает RNS.



«Мы прекрасно понимаем, в любом случае мы работаем и будем работать в свободном рынке, рано или поздно санкции снимутся, мы должны об этом думать всегда…Мы давно занимаемся процессами собственного производства, экспорта, по многим вещам рынок открыт… Мы часть мировой торговли, часть мировой экономики, и здесь нам, конечно, нужно рано или поздно открываться», — сказал он.



Министр отметил, что, «безусловно, сегодня это время нужно использовать, чтобы развивать конкурентный продукт, естественно, с максимальной маржинальностью, низкими издержками, чтобы в случае открытия рынков мы могли конкурировать за счет логистики, за счет качества нашей продукции были бы востребованы потребителями».