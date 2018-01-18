ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Вчера вечером, 17 января, губернатор Томской области Сергей Жвачкин и Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Нидерландов в РФ Регина Вероника Мария Джонс-Бос провели рабочую встречу на Гайдаровском форуме в Москве.

Губернатор Сергей Жвачкин и посол Рене Джонс-Бос обсудили результаты первых совместных проектов в таких сферах, как «Умный город», телемедицина и АПК. Глава региона и руководитель диппредставительства договорились продолжить совместную работу, включив в неё институты развития, в том числе Центр кластерного развития Томской области и бизнес-инкубаторы. Их участие позволит существенно сократить время на подготовку и запуск новых совместных проектов.

«Результаты нашего сотрудничества видны уже сегодня, — подчеркнул Жвачкин по итогам встречи. — Наши аграрии не просто приобретают в Голландии племенной скот, но получают доступ к современным технологиям в АПК, повышают эффективность производств, а значит, благосостояние своих предприятий и работников. Томские инновационные компании не просто завязывают отношения с новыми партнёрами, а заходят на новые рынки, расширяют перечень продукции, повышают её качество. И мы только в начале пути, который договорились продолжить».