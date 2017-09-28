ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Регионы получат 80 миллиардов рублей на повышение зарплат некоторым категориям бюджетников в рамках "майских указов" президента РФ Владимира Путина, сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в ходе заседания комитета Совфеда по социальной политике.

"Средства предусмотрены в федеральном бюджете на эти цели в следующем году в полном объёме, я имею в виду указанные категории работников, на повышение заработной платы. В следующем году эта поддержка составит 80 млрд рублей", - сказал глава Минтруда.

Топилин уточнил, что в этом году регионы получили 40 млрд рублей на увеличение зарплат бюджетникам.