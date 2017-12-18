ОРЕАНДА-НОВОСТИ В январе-ноябре этого года объем внешней торговли между Китаем и Россией составил 76,6 миллиарда долларов. Он вырос на 21,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Такие данные, как сообщает агентство «Синьхуа», приводит Главное таможенное управление КНР. В указанный отрезок времени объем экспорта китайских товаров в Россию вырос на 16,6% - до 38,9 миллиарда долларов. При этом объем импорта российских товаров в Китай составил 37,96 миллиарда долларов с приростом на 27,8%.

В ноябре 2017 года внешний товарооборот между Китаем и Россией составил 7,9 миллиарда долларов. На экспорт пришлось 4,5 миллиарда долларов, на импорт – 3,9 миллиарда долларов.