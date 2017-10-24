Товарооборот между Россией и Мексикой в первой половине 2017 года вырос более чем на 38%
24.10.2017, 21:56
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров в рамках бизнес-миссии в страны Латинской Америки посетил г. Мехико (Мексиканские Соединённые Штаты) и принял участие в пленарном заседании форума "Торгово-промышленный диалог: Россия-Мексика".
В своём выступлении глава Минпромторга России отметил, что наиболее перспективными возможностями для развития сотрудничества России и Мексики является освоение новых направлений промышленно-технологической кооперации и инвестиционного партнёрства.
В традиционно сильной для нас с вами нефтегазовой сфере, Россия за последние годы сделала большой шаг в развитии собственных уникальных технологий добычи и углублённой переработки сырья. Но самые большие перспективы наши страны связывают с освоением огромных запасов углеводородов на шельфах, - заявил Денис Мантуров.
Он рассказал, что для их разработки и в Арктике, и в Мексиканском заливе необходимо соблюдать самые жёсткие экологические требования.
Мы активно работаем над созданием уникальных технологий и проектированием техники для шельфовой добычи и транспортировки углеводородов. Предлагаем рассмотреть возможности использования этих наработок в совместном освоении сырьевых ресурсов с участием крупнейших компаний наших стран, - сказал Министр.
Глава ведомства отметил, что в гидроэнергетике был реализован ряд крупных проектов строительства ГЭС в Мексике и предложил начать работу в части развития малой энергетики с использованием российских газотурбинных и парогазовых установок.
Также, в будущем планируется расширить поставки и обеспечить сервисное обслуживание авиационной техники по новейшим моделям самолётов и вертолётов различного назначения, которые уже проходят лётные испытания и процедуры международной сертификации.
По словам Министра ряд российских компаний, которые обеспечивают процесс модернизации отечественного ж/д-парка, готовы поставлять в Мексику новейшие образцы тягового, подвижного состава, созданные с использованием инновационных материалов, а также технику для строительства и обслуживания путей.
Большое внимание Денис Мантуров уделил локализации производства в фармацевтике и автомобилестроении.
В процессе коренной модернизации фармацевтической отрасли наши компании создали и продолжают разрабатывать ряд инновационных препаратов, которые уже выходят на мировой рынок. Организация их выпуска в Мексике откроет масштабные рынки сбыта во все страны Латинской Америки. Тоже самое, можно сказать и в отношении российских марок автомобилей, таких как Лада, ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, которые только осваивают этот регион. Мы также имеем развитые компетенции по выпуску всех видов газомоторной и электротяговой техники для увеличения экологически чистого автопарка в городах, - подчеркнул глава Минпромторга России.
Он предложил мексиканским компаниям, имеющим большой опыт по выпуску автокомпонентов, рассмотреть возможности создания своих производств в России.
В части комплектующих у нас большой рынок сбыта, учитывая, что в нашей стране свои заводы построили практически все крупнейшие мировые автопроизводители. В скором времени мы введём новые требования по локализации и этот сегмент получит дополнительный импульс для роста, - сказал Министр.
Кроме того, в Мехико состоялась рабочая встреча Дениса Мантурова с Министром сельского хозяйства, животноводства, развития сельских районов, рыболовства и продовольствия Мексики Хосе Эдуардо Кальсадо Ровиросо.
В своём выступлении глава Минпромторга России отметил, что наиболее перспективными возможностями для развития сотрудничества России и Мексики является освоение новых направлений промышленно-технологической кооперации и инвестиционного партнёрства.
В традиционно сильной для нас с вами нефтегазовой сфере, Россия за последние годы сделала большой шаг в развитии собственных уникальных технологий добычи и углублённой переработки сырья. Но самые большие перспективы наши страны связывают с освоением огромных запасов углеводородов на шельфах, - заявил Денис Мантуров.
Он рассказал, что для их разработки и в Арктике, и в Мексиканском заливе необходимо соблюдать самые жёсткие экологические требования.
Мы активно работаем над созданием уникальных технологий и проектированием техники для шельфовой добычи и транспортировки углеводородов. Предлагаем рассмотреть возможности использования этих наработок в совместном освоении сырьевых ресурсов с участием крупнейших компаний наших стран, - сказал Министр.
Глава ведомства отметил, что в гидроэнергетике был реализован ряд крупных проектов строительства ГЭС в Мексике и предложил начать работу в части развития малой энергетики с использованием российских газотурбинных и парогазовых установок.
Также, в будущем планируется расширить поставки и обеспечить сервисное обслуживание авиационной техники по новейшим моделям самолётов и вертолётов различного назначения, которые уже проходят лётные испытания и процедуры международной сертификации.
По словам Министра ряд российских компаний, которые обеспечивают процесс модернизации отечественного ж/д-парка, готовы поставлять в Мексику новейшие образцы тягового, подвижного состава, созданные с использованием инновационных материалов, а также технику для строительства и обслуживания путей.
Большое внимание Денис Мантуров уделил локализации производства в фармацевтике и автомобилестроении.
В процессе коренной модернизации фармацевтической отрасли наши компании создали и продолжают разрабатывать ряд инновационных препаратов, которые уже выходят на мировой рынок. Организация их выпуска в Мексике откроет масштабные рынки сбыта во все страны Латинской Америки. Тоже самое, можно сказать и в отношении российских марок автомобилей, таких как Лада, ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, которые только осваивают этот регион. Мы также имеем развитые компетенции по выпуску всех видов газомоторной и электротяговой техники для увеличения экологически чистого автопарка в городах, - подчеркнул глава Минпромторга России.
Он предложил мексиканским компаниям, имеющим большой опыт по выпуску автокомпонентов, рассмотреть возможности создания своих производств в России.
В части комплектующих у нас большой рынок сбыта, учитывая, что в нашей стране свои заводы построили практически все крупнейшие мировые автопроизводители. В скором времени мы введём новые требования по локализации и этот сегмент получит дополнительный импульс для роста, - сказал Министр.
Кроме того, в Мехико состоялась рабочая встреча Дениса Мантурова с Министром сельского хозяйства, животноводства, развития сельских районов, рыболовства и продовольствия Мексики Хосе Эдуардо Кальсадо Ровиросо.
Источник: Минпромторг