ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Чрезвычайным пунктом повестки дня 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза (МПС), по которому будет принята резолюция Ассамблеи, стали международные усилия по прекращению насилия над народом рохинджа в Мьянме. Об этом сообщил по итогам обсуждения и голосования Председатель МПС Сабер Чоудхури.

Решение по теме чрезвычайного пункта повестки дня Ассамблеи принято большинством голосов более, чем в две трети.

"Поддержка большинством участников Ассамблеи предложения посвятить чрезвычайные дебаты ситуации с народностью рохинджа стала отражением гуманитарной озабоченности человеческой трагедией, а не желанием критиковать эту страну или сводить какие‑то межгосударственные счёты", — отметил заместитель Председателя Межпарламентского союза, председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачёв. "Надеюсь, что завтрашняя дискуссия и последующая резолюция станут для МПС конструктивной и, главное, эффективной попыткой внести реальный вклад в разрешение этой трагичной ситуации".