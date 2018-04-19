ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент США Дональд Трамп заявил о «жесткой схватке американских и российских сил» в Сирии несколько недель назад.

«Мы уже об этом говорили некоторое время назад, у нас была очень, очень жесткая схватка в Сирии недавно, месяц назад, между нашими войсками и российскими войсками. И это очень печально. Много людей погибло в этой схватке», - заявил Трамп на пресс-конференции во Флориде по итогам переговоров с премьер-министром Синдзо Абэ.

Ранее глава ЦРУ Майк Помпео во время выступления в конгрессе рассказал, что недавно в Сирии была убита «пара сотен россиян».



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В конце зимы ряд СМИ распространил информацию о том, что в результате удара коалиции во главе с США в Сирии убито множество российских военнослужащих. Официально МИД эту информацию отверг. При этом в российском внешнеполитическом ведомстве позже пояснили, что жертвами удара стали наемники из Росси и СНГ, но военнослужащих среди них нет.

Также в ходе пресс-конференции по итогам встречи с Абэ Трамп заявил о жестком отношении к России. «Нет никого, кто был бы более жестким по отношению к России, чем президент Дональд Трамп», - сказал 45-й президент США.

Он пригрозил ввести новые санкции против Москвы, когда она «этого заслужит».

Ранее Минфин США обнародовал новые ограничительные меры против России. Основной удар был нанесен по ряду российских бизнесменов и их компаниям. В результате российский фондовый рынок обрушился, а курс рубля значительно снизился.

После этого ряд американских чиновников обнародовал введение новых санкций, но президент США заявил, что в ближайшее время они не планируются.