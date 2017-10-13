Треть россиян впервые узнала о существовании Каталонии из опроса ВЦИОМ
13.10.2017, 13:03
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), представляет данные исследования оценок россиян прошедшего в Каталонии референдума по вопросу независимости от Испании.
По вопросу о значимости для России конфликта вокруг каталонского референдума (прошёл 1 октября с.г.) мнения наших сограждан разделились: 44% дали утвердительный ответ (53% среди 60-летних и старше против 38% среди 18-24-летних), 40% - отрицательный.
От внутриполитических проблем Испании наши сограждане довольно далеки. Итоги прошедшего голосования не известны большинству наших сограждан. Только треть опрошенных (36%) верно называет результат голосования (победа сторонников независимости Каталонии). Мотивы тех, кто ратует за отделение территории от Испании, для наших сограждан также туманны: 52% не смогли высказать ни одного предположения. Далеко не все россияне в принципе представляют себе, что такое Каталония (более трети не смогли дать определение) и где она находится.
Большинство россиян придерживается позиции невмешательства в конфликтную ситуацию другой страны: 68% высказываются за нейтралитет. Сторонников независимости Каталонии респонденты предлагают поддержать 14%, власти Испании, отказывающиеся признавать итоги референдума, – 5% опрошенных.
По вопросу о значимости для России конфликта вокруг каталонского референдума (прошёл 1 октября с.г.) мнения наших сограждан разделились: 44% дали утвердительный ответ (53% среди 60-летних и старше против 38% среди 18-24-летних), 40% - отрицательный.
От внутриполитических проблем Испании наши сограждане довольно далеки. Итоги прошедшего голосования не известны большинству наших сограждан. Только треть опрошенных (36%) верно называет результат голосования (победа сторонников независимости Каталонии). Мотивы тех, кто ратует за отделение территории от Испании, для наших сограждан также туманны: 52% не смогли высказать ни одного предположения. Далеко не все россияне в принципе представляют себе, что такое Каталония (более трети не смогли дать определение) и где она находится.
Большинство россиян придерживается позиции невмешательства в конфликтную ситуацию другой страны: 68% высказываются за нейтралитет. Сторонников независимости Каталонии респонденты предлагают поддержать 14%, власти Испании, отказывающиеся признавать итоги референдума, – 5% опрошенных.
Источник: ВЦИОМ