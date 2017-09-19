Цены на российскую пшеницу продолжают расти на экспортном рынке
Пшеница на Euronext в долларовом выражении закрыла неделю на отметке $195/т против $192/т неделей ранее. Укрепление биржевых цен в Париже и в Чикаго было поддержано в целом бычьим отчётом Минсельхоза США (WASDE), где оценки мировых запасов оказались ниже ожиданий рынка. Прогноз сбора пшеницы в России был заметно повышен, на 3,5 млн т до 81 млн т, однако это существенно ниже оптимистичных оценок в районе 85-90 млн т.
Также трейдеров беспокоит сухая и холодная погода в Австралии. Бюро ABARES на неделе снизило прогноз сбора пшеницы в стране в сезоне 2017/2018 на 2,6 млн т до девятилетнего минимума 21,6 млн т.