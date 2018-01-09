ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 7 января в Ханты-Мансийске состоялась церемония передачи символа проекта «Новогодняя столица России». Эстафету от окружного центра Югры принял город Тула.

В состав тульской делегации, которая получила символ проекта от заместителя губернатора Югры Алексея Забозлаева, вошли заместитель Губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев, министр культуры региона Татьяна Рыбкина и заместитель главы администрации Тулы Надежда Токовая.

С 2012 года при поддержке Министерства культуры РФ проводится конкурс новогодних столиц России. Каждый год эксперты выбирают город, который станет символом праздника. В этой роли уже побывали Казань, Владимир, Вологда, Сортавала и Тамбов. На рубеже 2018 года звание «Новогодней столицы» носил Ханты-Мансийск, который и передал титул Туле.

Вячеслав Федорищев от имени Губернатора Тульской области Алексея Дюмина и туляков поблагодарил югорчан за новогоднюю сказку, которую они подарили всей стране в эти праздничные дни. По его словам, в следующем году в Туле планируется целый ряд ярких и интересных праздничных мероприятий для туляков и гостей города.