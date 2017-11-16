ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Перед "Единой Россией" стоит немало задач по улучшению работы на всех уровнях. Об этом заявил исполняющий обязанности секретаря Генерального совета Партии Андрей Турчак на встрече с секретарями и руководителями исполкомов региональных отделений Партии Дальневосточного федерального округа, которая проходит сегодня в Якутске.

И.о. секретаря Генсовета Партии подчеркнул важность встреч с региональными отделениями "Единой России". "Я жду от вас предложений и мнений по донастройке партийной работы", - призвал Турчак коллег.

Также он сообщил, что в данный момент ведётся работа по донастройке партийной системы. В частности, будет проведена ревизия партпроектов, часть из которых будут объединены – останутся 14 магистральных. "Это не значит, что мы проводим полную ревизию. Перемены нужны там, где работа неэффективна", - пояснил он.

"Необходимо наладить слаженное взаимодействие региональных, местных и первичных отделений Партии, развивать нестандартные подходы в вопросах мотивации секретарей первичного партийного звена. Кроме того, важно реформирование структуры Межрегиональных координационных советов Партии, их укрупнение по принципу один федеральный округ – один МКС. Результатом станет повышение их авторитета, превращение их в инструмент обратной связи и коммуникации между центральными руководящими органами и регионами", - сказал Турчак.

Напомним, что и.о. секретаря Генсовета "Единой России" начал серию рабочих встреч в регионах с секретарями и руководителями исполкомов отделений Партии. До середины декабря Турчак встретится с представителями 85 реготделениями "Единой России".