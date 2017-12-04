Турчак вошёл в президентскую комиссию по госслужбе
04.12.2017, 14:33
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент России Владимир Путин включил в состав комиссии при Президенте РФ по вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров заместителя и.о. секретаря Генерального совета Партии, председателя Совета Федерации Андрея Турчака.
«Внести в состав комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров… изменения, включив в него Турчака А.А. — заместителя председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации (по согласованию) и исключив из него Федорова Н.В.", — говорится в документе. Добавляется, что указ вступает в силу со дня его подписания.
«Внести в состав комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров… изменения, включив в него Турчака А.А. — заместителя председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации (по согласованию) и исключив из него Федорова Н.В.", — говорится в документе. Добавляется, что указ вступает в силу со дня его подписания.
Источник: Единая Россия