Министерство иностранных дел Турции выразило поддержку проведённому в ночь с пятницы на субботу воздушному удару со стороны коалиции США, Великобритании и Франции по различным объектам в Сирии. Турецкий МИД назвал проведённую атаку "подходящим ответом" против химической атаки в сирийском городе Гута. По неподтверждённым данным, она была проведена подконтрольными Башару Асаду силами, из-за чего Гуте погибло несколько десятков человек. Дамаск неоднократно опровергал эти данные.

Ранее генеральный секретарь ООН, отложив свою поездку в Саудовскую Аравию, выступил с заявлением, в котором призвал проявить сдержанность и избежать действий, которые могут привести к ухудшению ситуаций и увеличению страданий сирийского народа. В Соединённых Штатах Америки несколько сенаторов, включая бывшего кандидата в президенты США Берни Сандерса, поставили под сомнение законность нанесения ударов по Сирии.



Россия, в свою очередь, решительно осудила действия США и их союзников в Сирии, обвинив их в развязывании войны на основании неподтверждённой информации. В течение последней недели различные российские государственные и военные деятели выражали готовность принять ответные меры в случае, если удар будет нанесён.

Президент США Дональд Трамп накануне отдал приказ о нанесении воздушных ударов в ответ на предполагаемую химическую атаку. По предварительным данным, по различным сирийским объектам было выпущено более 100 ракет "Томагавк", атака продолжалась более 50 минут.