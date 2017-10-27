ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На улицах Москвы появится более 5,6 тысячи специальных оранжевых контейнеров с аварийным запасом гранитного щебня для дополнительной обработки дорог против гололёда.

Тары установят на тротуарах и транспортно-пересадочных узлах, рядом с подземными переходами, объектами социальной сферы и остановками общественного транспорта.

Бригадам комплекса городского хозяйства предстоит дополнительно обрабатывать дорожное покрытие, используя противогололёдный материал, во время осложнения погодных условий (например, во время ледяного дождя).