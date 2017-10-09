Тюменские правоохранители задержали подозреваемого в хранении наркотического средства в крупном размере
09.10.2017, 10:22
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Накануне, в вечернее время суток, сотрудники ГИБДД остановили отечественный автомобиль для проверки документов. Водитель транспортного средства заметно занервничал при виде стражей правопорядка, чем вызвал подозрение полицейских, которые приняли решение досмотреть машину. Так, при помощи кинологической собаки, в присутствии понятых, в салоне автомобиля обнаружен и изъят полимерный свёрток с предположительно наркотическим веществом.
Экспертиза показала, что веществом является "спайс", вес которого составил почти 4 грамма. Водитель автомобиля - ранее судимый тюменец, 1983 года рождения, задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 "Незаконное приобретение и хранение наркотических и психотропных веществ в крупном размере". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.
Экспертиза показала, что веществом является "спайс", вес которого составил почти 4 грамма. Водитель автомобиля - ранее судимый тюменец, 1983 года рождения, задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 "Незаконное приобретение и хранение наркотических и психотропных веществ в крупном размере". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.
Источник: МВД