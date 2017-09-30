ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Семь тысяч особей стерляди выпустили на этой неделе в реку Тобол специалисты ассоциации производственно-торговых предприятий Тюменской области «Оцелот». Это стало одной из компенсационных мер, восполняющих ущерб, нанесённый природе при строительстве моста через реку.

По словам руководителя ассоциации Руслана Цицкиева ранее такие события происходили в основном на севере: «У нас есть много примеров, когда ущерб природе нанесен на юге Тюменской области, а зарыбляются реки Ямала и Югры. Это не всегда дает результат. Есть много факторов, которые не дают рыбе нормально развиваться. Нужно регулярно проводить мелиоративные работы, создавать новые нерестилища, только тогда ситуация изменится».

По словам Р.Цицкиева, в «Оцелоте» хотят доказать, что в рамках компенсационных мероприятий рыбу можно и нужно выпускать в реки, которые текут на юге Тюменской области. Например, стерлядь, она неприхотлива и по сравнению с тем же муксуном порог выживаемости у неё выше.

В «Оцелоте» надеются, что за этим, первым контрактом последует систематическая работа.