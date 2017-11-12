Как сообщает пресс-служба УАЗа, служба инкассации заказала 200 внедорожников "Патриот" и 100 пикапов. Обе модели – в комплектации "Классик" белого цвета, при этом УАЗ "Пикап" отправились в Узбекистан с установленным кунгом. Кроме того, уже в Ташкенте местные партнёры УАЗ проведут специальную подготовку автомобилей для работы в инкассации.

В Узбекистане успешно продаются все модели марки, хотя в республике иностранным автопроизводителям сложно показывать хорошие результаты. Тем не менее, внедорожники УАЗ пользуются здесь особой популярностью.