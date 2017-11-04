ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня была проведена уникальная операция по подъёму потерпевшего крушения вертолёта Ми-8. Более чем с двухсотметровой глубины извлекли хвост и фюзеляж вертолёта, тел внутри машины не обнаружено.



Зона поиска семи пассажиров и членов экипажа, разбившегося у Шпицбергена в Норвегии Ми-8, расширена. Поисковые работы будут продолжены. Обследование района крушения ведется при помощи вертолёта.

Ми-8 был поднят со дна Северного атлантического океана в субботу ночью. Пассажиров и членов экипажа внутри не оказалось. Ранее было обнаружено тело одного погибшего.

В районе катастрофы сильное течение, все усилия сосредотачиваются на поиске семи пассажиров и членов экипажа, которых так и не удалось найти.