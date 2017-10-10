ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ленинский районный суд города Кемерово вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении троих местных жителей. Они обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".

С заявлением в полицию обратилась заведующая одного из отделений медицинского учреждения. Женщина сообщила, что при проверке документов было выявлено, что со сберегательных книжек пяти пациентов были похищены денежные средства.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции "Ленинский" УМВД России по г. Кемерово установили, что к преступлению причастны трое жителей областного центра. Как выяснили полицейские, один из фигурантов проходил лечение в психиатрической больнице и выяснил, у кого из пациентов на сберегательных книжках имеются крупные денежные суммы. Для совершения хищений злоумышленник привлёк двух своих знакомых. Вместе они подделали доверенности на получение денежных средств от имени потерпевших и под чужими именами перевели деньги на свои карты, после чего обналичили. В ходе следствия было установлено, что подельники похитили у 5 пациентов медучреждения в общей сложности более 1 600 000 рублей.

Следователем отдела полиции "Ленинский" УМВД России по г. Кемерово была собрана достаточная доказательственная база, изобличающая противоправную деятельность группы мошенников. Судом фигуранты признаны виновными и приговорены к реальному лишению свободы: организатору преступлений назначено 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, его соучастники получили по 3 года лишения свободы.