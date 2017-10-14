ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Дагестане продолжается уборка риса и кукурузы на зерно.



На сегодняшний день рис убран с 10 тыс. га. Валовой сбор при средней урожайности 44 центнера с гектара превышает 44 тыс. тонн. Около половины этого объема (свыше 20 тыс. тонн) убрано сельхозпроизводителями Кизлярского района.



В текущем году аграриям республики предстоит убрать рис с площади 19 тыс. 460 га, то есть на 1 тыс. 200 га больше, чем в прошлом году.



Кукуруза убрана с площади 17,5 тыс. га. Валовой сбор при урожайности 50 центнеров с гектара составляет более 87 тыс. тонн, что почти на 10 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2016 года. Лидерами по сбору культуры являются Хасавюртовский (свыше 18 тыс. тонн) и Дербентский (15 тыс. тонн) районы.