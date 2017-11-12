ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Участок платной трассы М-11 от Солнечногорска до Клина планируют открыть в Подмосковье уже в мае 2018 года, сообщил глава ГК "Автодор" Сергей Кельбах.

"Сегодня до Солнечногорска есть трасса М-11, а в мае введём участок от Солнечногорска до Клина. Это будет значительное облегчение для всех автомобилистов", – сказал Кельбах.

Скоростная автодорога М-11 "Москва – Санкт-Петербург" протянется от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга. Общая протяжённость автомагистрали составляет 669 км. Трасса пройдёт по территориям Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей в обход всех населённых пунктов.

Участок с 58-го по 149-й километр протяжённостью 90,1 км пройдёт по территории Московской и Тверской областей. Четырёхполосная дорога будет соответствовать категории IA, что означает автомагистраль с расчётной скоростью движения 150 км/ч, у подъезда к Клину магистраль будет иметь категорию IБ, то есть с расчётной скоростью движения 120 км/ч.