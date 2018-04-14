14.04.2018, 11:39
Удар по Сирии: средствами ПВО перехвачена 71 ракета
На состоявшемся в Министерстве Обороны России брифинге были объявлены точные характеристики атаки, которая была осуществлена ранним утром 14 апреля по территории Сирийской Республики со стороны коалиции США, Великобритании и Франции.
По данным Министерства обороны, реальные удары были зафиксированы только со стороны США и Англии, французские силы задействованы не были. Удары наносились из Средиземного и Красного морей как авиационными, так и корабельными поражающими средствами. Всего было задействовано 103 крылатых ракеты, в том числе "Томагавк".
По предварительным данным МО, жертв среди мирного населения и военнослужащих Сирийской армии нет.
Сирийскими средствами ПВО, которые составлены из комплексов советского производства, была перехвачена 71 крылатая ракета. Были задействованы комплексы "Бук", "Квадрат", "Оса", С-125, С-200. Как сообщил на брифинге Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской, это свидетельствует о высокой эффективности средств ПВО Сирии и отличной обученности сирийских специалистов, обученных при помощи России. По свидетельству Рудского, подавляющее большинство ракет, выпущенных по сирийским аэродромам, были сбиты и не нанесли никакого серьёзного ущерба аэродромной инфраструктуре.
Ни одна из ракет коалиции в зону российских средств ПВО не входила. Российские ПВО не применялись. Министерство обороны России заявило, что данный удар - не ответ на мнимую химическую атаку, а реакция на успехи сирийских вооружённых сил в борьбе с международным терроризмом. Министерство обороны также предложило возобновить поставки комплексов С-300 как в Сирию, так и в другие страны, которые несколько лет назад по просьбе западных правительств были остановлены.
Как сообщил на ьрифинге Рудской, Министерство обороны России оценивает ситуацию в Дамаске и других городах Сирии, как спокойную.
Ранее сообщалось, что Турция поддержала бомбардировку Сирии со стороны коалиции, возглавляемой США.
По данным Министерства обороны, реальные удары были зафиксированы только со стороны США и Англии, французские силы задействованы не были. Удары наносились из Средиземного и Красного морей как авиационными, так и корабельными поражающими средствами. Всего было задействовано 103 крылатых ракеты, в том числе "Томагавк".
По предварительным данным МО, жертв среди мирного населения и военнослужащих Сирийской армии нет.
Сирийскими средствами ПВО, которые составлены из комплексов советского производства, была перехвачена 71 крылатая ракета. Были задействованы комплексы "Бук", "Квадрат", "Оса", С-125, С-200. Как сообщил на брифинге Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской, это свидетельствует о высокой эффективности средств ПВО Сирии и отличной обученности сирийских специалистов, обученных при помощи России. По свидетельству Рудского, подавляющее большинство ракет, выпущенных по сирийским аэродромам, были сбиты и не нанесли никакого серьёзного ущерба аэродромной инфраструктуре.
Ни одна из ракет коалиции в зону российских средств ПВО не входила. Российские ПВО не применялись. Министерство обороны России заявило, что данный удар - не ответ на мнимую химическую атаку, а реакция на успехи сирийских вооружённых сил в борьбе с международным терроризмом. Министерство обороны также предложило возобновить поставки комплексов С-300 как в Сирию, так и в другие страны, которые несколько лет назад по просьбе западных правительств были остановлены.
Как сообщил на ьрифинге Рудской, Министерство обороны России оценивает ситуацию в Дамаске и других городах Сирии, как спокойную.
Ранее сообщалось, что Турция поддержала бомбардировку Сирии со стороны коалиции, возглавляемой США.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"