ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Глазовский» в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый в незаконном хранении синтетических наркотиков в крупном размере. Им оказался 48-летний житель г. Ижевска, ранее судимый за совершение тяжкого преступления.

Задержан злоумышленник был в дневное время у жилого дома по ул. Л. Толстого г. Глазова. Сотрудникам полиции он пояснил, что наркотик приобрёл у неизвестного мужчины.

В настоящее время подозреваемый водворён в изолятор временного содержания. По факту незаконного хранения наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело.