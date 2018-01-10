ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Федеральное агентство по туризму напоминает, что для российских граждан, собирающихся посетить Украину, при пересечении государственной границы действуют новые требования Государственной пограничной службы Украины, которые вступили в силу с 1 января 2018 года.

Как следует из заявлений киевских властей, от граждан нашей страны при пересечении украинской границы планируется требовать предоставления её компетентным органам своих персональных данных, включая биометрические, а также регистрации по месту пребывания в период нахождения и передвижения по территории страны.

МИД России рекомендует российским гражданам, намеревающимся осуществить в ближайшее время поездки на Украину, учитывать, что при прохождении контроля на украинской границе у них могут возникать проблемы из-за предъявления органами Госпогранслужбы Украины новых дополнительных требований.