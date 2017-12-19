ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 15 декабря в Киеве состоялось 37-е заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) государств-членов Организации Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС), завершающее председательство Украины в ЧЭС.

К сожалению, в уходящем полугодии и на самом заседании СМИД Украина не смогла уберечь диалог в ЧЭС от политизации. Напротив, имели место случаи злоупотребления председательскими функциями, нарушения регламента, проявлялись проблемы и в организационных вопросах. Украинцы постоянно предпринимали попытки по вбросу в дискуссию антироссийских тезисов и втягиванию делегаций в обсуждение несвойственной для ЧЭС тематики. Эти попытки отводились российской стороной.

В результате странам-членам ЧЭС удалось сосредоточить внимание на тех вопросах, которые входят в мандат Организации. В частности, состоялся обмен мнениями о перспективах укрепления сотрудничества между странами региона ЧЭС, путях активизации проектной деятельности и реформирования Организации. Рассмотрены итоги работы встречи министров транспорта, заседаний профильных рабочих групп (по торговле и экономическому сотрудничеству, охране окружающей среды, малым и средним предприятиям, науке и технологиям, сельскому хозяйству и агроиндустрии, борьбе с оргпреступностью), а также других мероприятий, состоявшихся во втором полугодии 2017 года.

Председательство в ЧЭС на период с января по июнь 2018 года перешло к Армении.