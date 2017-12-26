ОРЕАНДА-НОВОСТИ Столичные коммунальные службы продолжают в круглосуточном режиме убирать улицы от снега, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.



Колонны снегоуборочной техники уже несколько раз выходили на сплошное прометание улично-дорожной сети и тротуаров с их последующей обработкой от гололедицы.



Кроме того, коммунальщики вывозят снег с объектов дорожного хозяйства, убирают пешеходные зоны, а также очищают крыши и выступающие элементы фасадов зданий от наледи.



По прогнозам синоптиков, 26 декабря в Москве ожидается мокрый снег, гололедица на дорогах и ветер с порывами до 17 метров в секунду. В связи с этим Главное управление МЧС России по Москве рекомендует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться и не парковаться под деревьями. Автомобилистам также советуют снизить скорость движения, соблюдать дистанцию и по возможности избегать внезапных маневров.



За воскресенье и в ночь на понедельник в столице уже выпало до семи сантиметров снега. Если дворники не чистят двор от снега, то в первую очередь нужно обратиться в управляющую компанию или товарищество собственников жилья (ТСЖ).