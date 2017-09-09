ОРЕАНДА-НОВОСТИ Три улицы на территории спортивного кластера на севере Москвы могут назвать в честь футболиста Игоря Численко, актёра Юрия Никулина и ветеранов легендарного клуба «Динамо». Таковы итоги голосования москвичей в специальном конкурсе. Окончательные результаты будут объявлены после финального заседания Городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц.



Наибольшее количество голосов (1154) при выборе названия первой из трёх улиц набрал вариант в честь выдающегося актера и страстного болельщика «Динамо» Юрия Никулина. 995 горожан проголосовали за вариант с именем легендарного футболиста и тренера Константина Бескова. Далее расположились названия в честь знаменитого вратаря «Динамо» послевоенного времени Алексея Хомича, тренера Михаила Якушина и радиокомментатора Вадима Синявского.



В голосовании за название второй улицы победил вариант в честь одного из лучших нападающих «Динамо» и сборной СССР 1960-х годов Игоря Численко. За него отдал голос 731 человек. На пять голосов меньше набрало имя организатора первой футбольной команды московского «Динамо» Федора Чулкова. Третье место занял вариант в честь Гавриила Качалина (634 голоса).



Победу в выборе названия третьей улицы одержал вариант «Улица Ветеранов “Динамо”», за который проголосовал 1791 человек. Второе по популярности место заняло имя архитектора стадиона «Динамо» Аркадия Лангмана, третье - шотландского проектировщика Петровского парка Адама Менеласа.



Варианты-победители первыми прислали участники конкурса Мария Уварова, Михаил Шатхин, Дмитрий Алексеев и Кирилл Кондратьев. По условиям конкурса, они получат приглашения на празднование дня рождения Льва Яшина. Мероприятие состоится 22 октября на возрождённом стадионе «Динамо».