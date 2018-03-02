Уникальный российский вездеход "Шаман" принял участие во встрече экипажа МКС
02.03.2018, 17:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Уникальный российский вездеход "Шаман" принял участие в поисково-спасательной операции по встрече экипажа МКС, приземлившегося в респ. Казахстан 28 февраля 2018 года.
Космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин и астронавты NASA Марк Ванде Хай и Джозеф Акиба вернулись после 168 дней экспедиции. На операцию было направлено 250 военнослужащих, 12 вертолётов Ми-8, два самолёта Ан-12 и один Ан-26.
Восьмиколесный российский вездеход на шинах низкого давления "Шаман" производится компанией "Авторос". В 2017 году он представил нашу страну в популярном автомобильном шоу TOP GEAR.
Космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин и астронавты NASA Марк Ванде Хай и Джозеф Акиба вернулись после 168 дней экспедиции. На операцию было направлено 250 военнослужащих, 12 вертолётов Ми-8, два самолёта Ан-12 и один Ан-26.
Восьмиколесный российский вездеход на шинах низкого давления "Шаман" производится компанией "Авторос". В 2017 году он представил нашу страну в популярном автомобильном шоу TOP GEAR.
Источник: Минпромторг