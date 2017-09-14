ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что в стране нужны законодательные изменения, чтобы пострадавшие в различных чрезвычайных ситуациях люди, были максимально защищены и могли получить от государства необходимую им помощь.



"В законодательном плане у нас сегодня абсолютно нерешенный вопрос об унифицированном подходе к вопросам возмещения вреда, причиненного стихией. 94-го года Федеральный закон о мерах защиты по ЧС совершенно не содержит норм, которые бы определяли порядок возмещения вреда, уже нанесенного ЧС", - заявила в четверг Т.Москалькова журналистам в Хабаровске