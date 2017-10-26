



ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Минстрой России разработал законопроект, согласно которому из лицензий управляющих компаний могут исключить все дома за задержку оплаты использованных ею коммунальных ресурсов более, чем на два месяца. В сочетании с введением прямых договоров потребителей с ресурсоснабжающими организациями, это может радикально улучшить ситуацию с долгами в ЖКХ, сообщил заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Андрей Чибис.

Как сообщил глава ведомства Михаил Мень, на совещании Президента РФ с Правительством, законопроект, полностью меняющий структуру проведения платежей в ЖКХ, закон о "прямых договорах", подготовлен Минстроем России и в ближайшее время будет внесён в Госдуму. Норма направлена на исключение посредников из цепочки оплаты за коммунальные ресурсы и должна способствовать сокращению долгов в отрасли.



Одновременно ведомство предлагает ужесточить ответственность управляющих компаний за накопленные ими самими долги. "Помимо той воды, электричества, газа, которые использует каждый житель в своей квартире, существуют и общедомовые траты. Это освещение подъезда, вода для уборки и промывки систем и так далее. За все эти работы отвечает управляющая компания, и она же платит ресурсоснабжающим организациям за общедомовые расходы. И, если даже после перехода на прямые договоры управляющие компании будут умудряться не платить за ресурсы (но уже только в своей части), мы предлагаем таких недобросовестных игроков лишать лицензии", - сказал Чибис. Соответствующий законопроект разработан Минстроем России и уже находится на рассмотрении в Госдуме.