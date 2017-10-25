Уровень газификации Пензенской области достиг 97%
25.10.2017, 18:41
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня в Москве состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.
Стороны обсудили ход реализации Соглашения о сотрудничестве. Особое внимание было уделено газификации. Инвестиции "Газпрома" в газификацию Пензенской области в 2005–2016 годах составили около 1,18 млрд руб. В частности, построено 13 межпоселковых газопроводов протяжённостью около 173 км. Обязательства Правительства области по подготовке потребителей к приёму газа так же выполнены в полном объёме. Благодаря совместной работе уровень газификации региона увеличен с 80,4% до 97% (в среднем по России - 67,2%).
В текущем году "Газпром" завершил строительство одного газопровода. В настоящее время продолжается сооружение четырёх и проектирование трёх газопроводов.
В рамках утверждённой программы развития газоснабжения и газификации Пензенской области на период до 2021 года планируется строительство 12 газопроводов в семи районах региона, а также в г. Пензе. В том числе шесть газопроводов предназначены для газификации сельскохозяйственных предприятий в Нижнеломовском, Никольском, Мокшанском и Сосновоборском районах. Инвестиции компании оцениваются в 2,4 млрд руб. При этом их фактический размер будет зависеть от погашения накопленной задолженности за поставленный газ.
На встрече рассмотрено состояние расчётов потребителей. По состоянию на 1 сентября просроченная задолженность за газ составила около 1,4 млрд руб., большая часть которой приходится на теплоснабжающие организации. Отмечена необходимость принятия Правительством области эффективных мер по укреплению платёжной дисциплины.
Между "Газпромом" и Правительством Пензенской области подписаны соглашения о сотрудничестве и о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, а также Договор о газификации.
В рамках программы "Газпром - детям" в регионе построены два физкультурно-оздоровительных комплекса, футбольное поле с искусственным покрытием, стадион и спортивные площадки.
В Пензенской области действует одна газонаполнительная компрессорная станция "Газпрома" (г. Пенза).
Стороны обсудили ход реализации Соглашения о сотрудничестве. Особое внимание было уделено газификации. Инвестиции "Газпрома" в газификацию Пензенской области в 2005–2016 годах составили около 1,18 млрд руб. В частности, построено 13 межпоселковых газопроводов протяжённостью около 173 км. Обязательства Правительства области по подготовке потребителей к приёму газа так же выполнены в полном объёме. Благодаря совместной работе уровень газификации региона увеличен с 80,4% до 97% (в среднем по России - 67,2%).
В текущем году "Газпром" завершил строительство одного газопровода. В настоящее время продолжается сооружение четырёх и проектирование трёх газопроводов.
В рамках утверждённой программы развития газоснабжения и газификации Пензенской области на период до 2021 года планируется строительство 12 газопроводов в семи районах региона, а также в г. Пензе. В том числе шесть газопроводов предназначены для газификации сельскохозяйственных предприятий в Нижнеломовском, Никольском, Мокшанском и Сосновоборском районах. Инвестиции компании оцениваются в 2,4 млрд руб. При этом их фактический размер будет зависеть от погашения накопленной задолженности за поставленный газ.
На встрече рассмотрено состояние расчётов потребителей. По состоянию на 1 сентября просроченная задолженность за газ составила около 1,4 млрд руб., большая часть которой приходится на теплоснабжающие организации. Отмечена необходимость принятия Правительством области эффективных мер по укреплению платёжной дисциплины.
Между "Газпромом" и Правительством Пензенской области подписаны соглашения о сотрудничестве и о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, а также Договор о газификации.
В рамках программы "Газпром - детям" в регионе построены два физкультурно-оздоровительных комплекса, футбольное поле с искусственным покрытием, стадион и спортивные площадки.
В Пензенской области действует одна газонаполнительная компрессорная станция "Газпрома" (г. Пенза).
Источник: Газпром