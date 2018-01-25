Уровень газификации Оренбургской области увеличен до 98%
25.01.2018, 17:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня в Москве состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и Губернатора Оренбургской области Юрия Берга.
Стороны обсудили ход и перспективы сотрудничества. Отдельное внимание было уделено развитию газификации региона. Отмечено, что по итогам 2017 года "Газпром" завершил сооружение шести межпоселковых газопроводов: к с. Болотовск и п. Караганский Кваркенского района, д. Пехотное и а. Жанатан Кувандыкского района, с. Петропавловка и с. Соколовское Сакмарского района.
Всего в 2003–2017 годах компания инвестировала в газификацию области 3,7 млрд руб. Построено 60 газопроводов общей протяжённостью около 940 км. Это позволило повысить уровень газификации региона с 84,9% до 98% на 1 января 2018 года (в среднем по России - 68,1%).
Работа по газификации области продолжается. В настоящее время "Газпром" ведёт строительство шести газопроводов - в Акбулакском, Бузулукском, Кваркенском, Кувандыкском, Сакмаркском и Ясненском районах. В свою очередь Правительству области необходимо ускорить подготовку потребителей к приёму газа от уже построенных компанией объектов.
На встрече были рассмотрены планы "Газпрома" по расширению инфраструктуры для заправки автомобилей газомоторным топливом. На сегодняшний день сеть автомобильных газонаполнительных компрессорных станций компании в регионе насчитывает девять единиц. До конца 2018 года "Газпром" рассчитывает построить ещё одну станцию, которая станет третьей в Оренбурге.
Справка
Между "Газпромом" и Правительством Оренбургской области действуют соглашения о сотрудничестве и о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, а также программа развития газоснабжения и газификации области до 2021 года.
В рамках программы "Газпром - детям" в регионе построены современные многофункциональные спортивные площадки, игровые комплексы, проведена реконструкция стадиона "Газовик" в Оренбурге. Запланировано строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и универсальным залом в с. Северное.
Стороны обсудили ход и перспективы сотрудничества. Отдельное внимание было уделено развитию газификации региона. Отмечено, что по итогам 2017 года "Газпром" завершил сооружение шести межпоселковых газопроводов: к с. Болотовск и п. Караганский Кваркенского района, д. Пехотное и а. Жанатан Кувандыкского района, с. Петропавловка и с. Соколовское Сакмарского района.
Всего в 2003–2017 годах компания инвестировала в газификацию области 3,7 млрд руб. Построено 60 газопроводов общей протяжённостью около 940 км. Это позволило повысить уровень газификации региона с 84,9% до 98% на 1 января 2018 года (в среднем по России - 68,1%).
Работа по газификации области продолжается. В настоящее время "Газпром" ведёт строительство шести газопроводов - в Акбулакском, Бузулукском, Кваркенском, Кувандыкском, Сакмаркском и Ясненском районах. В свою очередь Правительству области необходимо ускорить подготовку потребителей к приёму газа от уже построенных компанией объектов.
На встрече были рассмотрены планы "Газпрома" по расширению инфраструктуры для заправки автомобилей газомоторным топливом. На сегодняшний день сеть автомобильных газонаполнительных компрессорных станций компании в регионе насчитывает девять единиц. До конца 2018 года "Газпром" рассчитывает построить ещё одну станцию, которая станет третьей в Оренбурге.
Справка
Между "Газпромом" и Правительством Оренбургской области действуют соглашения о сотрудничестве и о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, а также программа развития газоснабжения и газификации области до 2021 года.
В рамках программы "Газпром - детям" в регионе построены современные многофункциональные спортивные площадки, игровые комплексы, проведена реконструкция стадиона "Газовик" в Оренбурге. Запланировано строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и универсальным залом в с. Северное.
Источник: Газпром