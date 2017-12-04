ОРЕАНДА-НОВОСТИ Уровень убыточности в ОСАГО остается высоким, проблема повышенных выплат страховых компаний, работающих на рынке ОСАГО, все еще актуальна, сообщается в обзоре финансовой стабильности Банка России.



По информации Российского союза автостраховщиков (РСА), в январе-октябре 2017 года объем начисленных премий по ОСАГО составил 187,45 миллиарда рублей, снизившись на 4% к аналогичному периоду прошлого года, тогда как сумма выплат по страховым случаям увеличилась на 18% - до 155,1 миллиарда рублей. Средняя выплата по ОСАГО за 9 месяцев превышает 100 тысяч рублей в 14 регионах РФ, при этом в среднем по стране она составляет 79,5 тысяч рублей, пишет агентство "Прайм".



"Уровень убыточности в сегменте ОСАГО остается на высоком уровне... Актуальной остается проблема повышенных выплат страховщиков, связанных с деятельностью юридических посредников в ряде регионов", - говорится в обзоре. Страховщики ранее неоднократно жаловались на так называемых автоюристов, которые отслеживают ДТП, выезжают на места аварий, скупают у их участников требования, выплачивая им небольшие деньги прямо на месте, а затем через суд взыскивают со страховщиков значительные суммы.



В обзоре также отмечается, что превалирующая доля ОСАГО в портфеле и сопутствующий рост судебных расходов привели к существенному ухудшению финансовой устойчивости ведущего страховщика данного сегмента, ПАО СК "Росгосстрах", который впоследствии вошел в периметр санации группы ПАО Банк "ФК Открытие".



"По данным статистической отчетности, доля "Росгосстраха" на рынке ОСАГО по итогам первого полугодия 2017 года составила 20,3% совокупных премий в сегменте ОСАГО, за два года снизившись на 14,5 процентного пункта. По данным РСА, в июле-августе 2017 года доля компании сократилась более существенно и не превышала 11% премий", - уточняется в обзоре.



В ЦБ считают, что перераспределение данного объема премий на других страховщиков, с одной стороны, снижает риски концентрации и проблему доступности полисов, однако может привести к повышению нагрузки на операционную деятельность данных компаний, а также (в случае отсутствия позитивных изменений в системе ОСАГО) оказать существенное влияние на их финансовую устойчивость.