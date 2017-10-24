Усадьбу "Любвино" в Рузском округе могут передать в аренду в ноябре
24.10.2017, 11:54
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Торги на право аренды усадьбы «Любвино» в Рузском округе пройдут 13 ноября, в здании планируется разместить музей, гостиницу и место для свадеб, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В рамках губернаторской программы «Усадьбы Подмосковья» до конца 2017 года планируются к вовлечению в хозяйственно-экономический оборот путем передачи в аренду четыре усадебных комплекса, находящихся в областной и муниципальной собственности. Среди них усадьба «Любвино», расположенная в Рузском городском округе. Торги запланированы на 13 ноября», – говорится в сообщении.
Глава Рузского округа Максим Тарханов отметил, что после революции в усадьбе находился детский дом. С 2006 года она принадлежала департаменту здравоохранения Москвы, и власти Рузского округа три года занимались ее оформлением в собственность муниципалитета – сейчас этот процесс закончился.
«Мы с министерством имущества области ищем инвестора – сейчас как раз проводится аукцион. Там планируется музей, гостиница, место для свадеб», – добавил Тарханов.
По губернаторской программе, объекты культурного наследия передаются инвесторам в аренду на 49 лет по рыночной ставке арендной платы с условием, что арендатор за свой счет проведет полный комплекс реставрационных работ, который не должен занять более семи лет. После реставрации арендная плата составит один рубль за один квадратный метр в год.
«В рамках губернаторской программы «Усадьбы Подмосковья» до конца 2017 года планируются к вовлечению в хозяйственно-экономический оборот путем передачи в аренду четыре усадебных комплекса, находящихся в областной и муниципальной собственности. Среди них усадьба «Любвино», расположенная в Рузском городском округе. Торги запланированы на 13 ноября», – говорится в сообщении.
Глава Рузского округа Максим Тарханов отметил, что после революции в усадьбе находился детский дом. С 2006 года она принадлежала департаменту здравоохранения Москвы, и власти Рузского округа три года занимались ее оформлением в собственность муниципалитета – сейчас этот процесс закончился.
«Мы с министерством имущества области ищем инвестора – сейчас как раз проводится аукцион. Там планируется музей, гостиница, место для свадеб», – добавил Тарханов.
По губернаторской программе, объекты культурного наследия передаются инвесторам в аренду на 49 лет по рыночной ставке арендной платы с условием, что арендатор за свой счет проведет полный комплекс реставрационных работ, который не должен занять более семи лет. После реставрации арендная плата составит один рубль за один квадратный метр в год.
Источник: http://mosreg.ru