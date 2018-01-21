Условия для работы южнокорейских медучреждений создадут на территории Свободного порта Владивосток
21.01.2018, 15:17
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Минвостокразвития России подготовит межправительственное соглашение между Россией и Республикой Корея о создании на территории Свободного порта Владивосток (СПВ) условий для работы южнокорейских медицинских учреждений.
Как сообщила пресс-служба ведомства, об этом министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка заявил в четверг, 18 января, в ходе рабочей встречи в режиме видеоконференции с председателем комитета по содействию северному экономическому сотрудничеству при президенте Республики Корея Сон Ен Гилем.
"Я хочу подтвердить нашу готовность к сотрудничеству в сфере здравоохранения, в ближайшее время мы приступим к подготовке межправительственного соглашения, которое предусматривает создание условий для работы корейских медицинских учреждений на территории Свободного порта Владивосток", – сказал министр.
Он отметил, что для проработки проекта такого соглашения необходимо получить от южнокорейской стороны предложения относительно того, что необходимо изменить в регулировании, чтобы иностранные медицинские учреждения вышли на рынок Дальнего Востока.
"У нас (в Южной Корее) был создан совет для развития сотрудничества в области здравоохранения, и мы рассчитываем, что благодаря ему мы вместе достигнем значимых результатов. Что касается регулирования, то для компаний важно получить возможность без проволочек лицензировать их деятельность на Дальнем Востоке", – сказал Сон Ен Гиль, слова которого приводит пресс-служба Минвостокразвития.
Стороны договорились продолжить предметное обсуждение этого вопроса при личной встрече во время предстоящего визита Сон Ен Гиля в Москву.
Отметим, что медицина – в числе приоритетных направлений комплексного плана социально-экономического развития Приморья до 2025 года.
Напомним, что компании JGC Corporation и Hokuto Social Medical Corporation проходят завершающий этап создания во Владивостоке медицинского реабилитационного учреждения.
Специально под реализацию этого проекта в июле 2017 года компании-инвесторы JGC Corporation и Hokuto Social Medical Corporation создали специальное предприятие – ООО «Медицинский центр «Джей Джи Си Хокуто Медсервис», а спустя всего 1,5 месяца новая компания получила статус резидента Свободного порта Владивосток.
Сейчас инвесторы закупают оборудование, готовят необходимые документы для получения лицензии на осуществление медицинской деятельности и в скором времени планируют начать нанимать персонал будущего центра.
Кроме того, в рамках ВЭФ-2017 подписан меморандум о взаимопонимании, призванный закрепить намерение инвесторов создать во Владивостоке новое медучреждение. Соглашение заключили Губернатор Приморья, председатель совета директоров Общества социально-медицинской помощи Хокуто, председатель совета директоров японской компании JGC Corporation и генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.
Планируется, что реабилитационный центр разместится во Владивостоке на улице Сельской в здании общей площадью около 550 квадратных метров. Пропускная способность медицинского учреждения составит от 50 до 200 пациентов в день.
Как сообщила пресс-служба ведомства, об этом министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка заявил в четверг, 18 января, в ходе рабочей встречи в режиме видеоконференции с председателем комитета по содействию северному экономическому сотрудничеству при президенте Республики Корея Сон Ен Гилем.
"Я хочу подтвердить нашу готовность к сотрудничеству в сфере здравоохранения, в ближайшее время мы приступим к подготовке межправительственного соглашения, которое предусматривает создание условий для работы корейских медицинских учреждений на территории Свободного порта Владивосток", – сказал министр.
Он отметил, что для проработки проекта такого соглашения необходимо получить от южнокорейской стороны предложения относительно того, что необходимо изменить в регулировании, чтобы иностранные медицинские учреждения вышли на рынок Дальнего Востока.
"У нас (в Южной Корее) был создан совет для развития сотрудничества в области здравоохранения, и мы рассчитываем, что благодаря ему мы вместе достигнем значимых результатов. Что касается регулирования, то для компаний важно получить возможность без проволочек лицензировать их деятельность на Дальнем Востоке", – сказал Сон Ен Гиль, слова которого приводит пресс-служба Минвостокразвития.
Стороны договорились продолжить предметное обсуждение этого вопроса при личной встрече во время предстоящего визита Сон Ен Гиля в Москву.
Отметим, что медицина – в числе приоритетных направлений комплексного плана социально-экономического развития Приморья до 2025 года.
Напомним, что компании JGC Corporation и Hokuto Social Medical Corporation проходят завершающий этап создания во Владивостоке медицинского реабилитационного учреждения.
Специально под реализацию этого проекта в июле 2017 года компании-инвесторы JGC Corporation и Hokuto Social Medical Corporation создали специальное предприятие – ООО «Медицинский центр «Джей Джи Си Хокуто Медсервис», а спустя всего 1,5 месяца новая компания получила статус резидента Свободного порта Владивосток.
Сейчас инвесторы закупают оборудование, готовят необходимые документы для получения лицензии на осуществление медицинской деятельности и в скором времени планируют начать нанимать персонал будущего центра.
Кроме того, в рамках ВЭФ-2017 подписан меморандум о взаимопонимании, призванный закрепить намерение инвесторов создать во Владивостоке новое медучреждение. Соглашение заключили Губернатор Приморья, председатель совета директоров Общества социально-медицинской помощи Хокуто, председатель совета директоров японской компании JGC Corporation и генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.
Планируется, что реабилитационный центр разместится во Владивостоке на улице Сельской в здании общей площадью около 550 квадратных метров. Пропускная способность медицинского учреждения составит от 50 до 200 пациентов в день.
Источник: http://primorsky.ru