Утверждён бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2018 год и на плановый период 2019–2020 годов
05.12.2017, 20:47
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент подписал Федеральный закон "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".
Федеральный закон принят Государственной Думой 24 ноября 2017 года и одобрен Советом Федерации 29 ноября 2017 года.
Федеральным законом утверждается бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования, определяется общий объём его доходов, которые будут обеспечены в том числе поступлениями страховых взносов на обязательное медицинское страхование работающего и неработающего населения, а также общий объём расходов.
Расчёт показателей бюджета Фонда произведён в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации исходя из численности граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования.
Доходная часть бюджета Фонда на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов сформирована в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, федеральными законами "Об основах обязательного социального страхования", "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" и "О размере и порядке расчета тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения".
Федеральным законом:
распределяются бюджетные ассигнования бюджета Фонда по разделам, целевым статьям и группам видов расходов;
устанавливается порядок распределения субвенций бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение расходных обязательств субъектов Российской Федерации, а также определяются источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда;
устанавливается порядок финансового обеспечения расходов, возникающих при оказании гражданам высокотехнологичной медицинской помощи, не включённой в базовую программу обязательного медицинского страхования (планируются обособленные целевые средства), а также порядок софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при оказании высокотехнологичной медицинской помощи медицинскими организациями субъектов Российской Федерации.
В бюджете Фонда особой строкой предусматривается выделение средств обязательного медицинского страхования на оплату медицинской помощи, оказываемой женщинам в период беременности, и помощи, оказываемой женщинам и новорождённым в период родов и в послеродовой период, а также на проведение профилактических медицинских осмотров ребёнка в течение первого года жизни.
Кроме того, Федеральным законом на плановый период 2019 и 2020 годов уточняется размер субвенций из бюджета Фонда на предусмотренное Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" повышение заработной платы отдельных категорий медицинских работников с учётом прогнозируемого индекса роста потребительских цен.
Федеральный закон принят Государственной Думой 24 ноября 2017 года и одобрен Советом Федерации 29 ноября 2017 года.
Федеральным законом утверждается бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования, определяется общий объём его доходов, которые будут обеспечены в том числе поступлениями страховых взносов на обязательное медицинское страхование работающего и неработающего населения, а также общий объём расходов.
Расчёт показателей бюджета Фонда произведён в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации исходя из численности граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования.
Доходная часть бюджета Фонда на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов сформирована в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, федеральными законами "Об основах обязательного социального страхования", "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" и "О размере и порядке расчета тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения".
Федеральным законом:
распределяются бюджетные ассигнования бюджета Фонда по разделам, целевым статьям и группам видов расходов;
устанавливается порядок распределения субвенций бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение расходных обязательств субъектов Российской Федерации, а также определяются источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда;
устанавливается порядок финансового обеспечения расходов, возникающих при оказании гражданам высокотехнологичной медицинской помощи, не включённой в базовую программу обязательного медицинского страхования (планируются обособленные целевые средства), а также порядок софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при оказании высокотехнологичной медицинской помощи медицинскими организациями субъектов Российской Федерации.
В бюджете Фонда особой строкой предусматривается выделение средств обязательного медицинского страхования на оплату медицинской помощи, оказываемой женщинам в период беременности, и помощи, оказываемой женщинам и новорождённым в период родов и в послеродовой период, а также на проведение профилактических медицинских осмотров ребёнка в течение первого года жизни.
Кроме того, Федеральным законом на плановый период 2019 и 2020 годов уточняется размер субвенций из бюджета Фонда на предусмотренное Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" повышение заработной платы отдельных категорий медицинских работников с учётом прогнозируемого индекса роста потребительских цен.
Источник: Президент России