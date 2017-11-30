ВЭБ Инновации, РВК и Роскосмос создадут совместный венчурный фонд
30.11.2017, 14:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ВЭБ Инновации, РВК и Роскосмос объявляют о формировании венчурного фонда в формате договора инвестиционного товарищества. Соглашение о намерениях подписали генеральный директор РВК Александр Повалко, исполнительный директор по развитию бизнеса и коммерциализации госкорпорации «Роскосмос» Антон Жиганов и генеральный директор ООО «ВЭБ Инновации» Кирилл Булатов.
Венчурный фонд будет финансировать малые инновационные компании по направлениям деятельности госкорпорации «Роскосмос». Создание венчурного фонда свидетельствует о готовности российской космической отрасли работать в условиях становления «новой космонавтики», когда частный бизнес, вузовские лаборатории и компании-спиноффы крупных корпораций становятся полноценными участниками космических программ. Инициативные решения могут успешно интегрироваться в производственные цепочки национальной космической промышленности как на этапе создания ракетно-космической техники, так и при коммерциализации возможностей орбитальных группировок. Новые программные решения в области геоинформатики, конструкционные материалы и современные производственные технологии, различные компоненты космических аппаратов, платформенные и системные решения для микроспутников — всё это представляет для Роскосмоса существенный интерес, а венчурный фонд — один из общепризнанных в мире способов поддержки молодых компаний на ранних этапах разработки продуктов и услуг.
Создание венчурного фонда поможет также обеспечить эффективную интеграцию с направлениями и проектами Национальной технологической инициативы.
«В условиях острой международной конкуренции важно обеспечить космическую отрасль перспективными идеями и решениями, которые могут быть востребованы и в смежных отраслях. В рамках фонда планируется поддерживать такие проекты, как 3D-печать, квантовые датчики, системы хранения и передачи энергии. Нужно дать возможность амбициозным командам, как уже состоявшимся, так и только формируемым, заявить о себе, привлечь необходимое финансирование и принять участие в развитии технологий для освоения и практического использования космического пространства. Именно для этого создается новый венчурный фонд, который, объединяя возможности Роскосмоса, РВК и ВЭБ Инноваций, станет уникальным инструментом для решения данных задач», — прокомментировал генеральный директор компании «ВЭБ Инновации» Кирилл Булатов.
В российской космической отрасли сегодня сложилась двоякая ситуация: с одной стороны, корпорации остро нуждаются в инновационных разработках, а с другой – по-прежнему существуют барьеры для выхода технологического предпринимателя на рынок. Создание венчурного фонда способствует преодолению этого разрыва, раскрытию рынка, и в дальнейшем позволит малым инновационным компаниям довести космические разработки до промышленного внедрения», – отметил генеральный директор РВК Александр Повалко.
«Сегодня стратегическая цель развития Роскосмоса — активный выход на рынок космических сервисов. При этом мы стремимся поддержать как инициативные команды с хорошим потенциалом, работающие на наших предприятиях, так и внешние коллективы — носители уникальных компетенций по новым для нас направлениям работы на рынке. Венчурными инструментами активно пользуются ведущие аэрокосмические компании мира, и мы, взаимодействуя с коллегами из российских институтов развития, тоже открываем для себя эти возможности», — заявил исполнительный директор по развитию бизнеса и коммерциализации Роскосмоса Антон Жиганов.
До 1 апреля 2018 года РВК, Роскосмос и ВЭБ Инновации намереваются представить для подписания своим уполномоченным органам проекты договора инвестиционного товарищества, а также другие документы, определяющие порядок функционирования Фонда.
Венчурный фонд будет финансировать малые инновационные компании по направлениям деятельности госкорпорации «Роскосмос». Создание венчурного фонда свидетельствует о готовности российской космической отрасли работать в условиях становления «новой космонавтики», когда частный бизнес, вузовские лаборатории и компании-спиноффы крупных корпораций становятся полноценными участниками космических программ. Инициативные решения могут успешно интегрироваться в производственные цепочки национальной космической промышленности как на этапе создания ракетно-космической техники, так и при коммерциализации возможностей орбитальных группировок. Новые программные решения в области геоинформатики, конструкционные материалы и современные производственные технологии, различные компоненты космических аппаратов, платформенные и системные решения для микроспутников — всё это представляет для Роскосмоса существенный интерес, а венчурный фонд — один из общепризнанных в мире способов поддержки молодых компаний на ранних этапах разработки продуктов и услуг.
Создание венчурного фонда поможет также обеспечить эффективную интеграцию с направлениями и проектами Национальной технологической инициативы.
«В условиях острой международной конкуренции важно обеспечить космическую отрасль перспективными идеями и решениями, которые могут быть востребованы и в смежных отраслях. В рамках фонда планируется поддерживать такие проекты, как 3D-печать, квантовые датчики, системы хранения и передачи энергии. Нужно дать возможность амбициозным командам, как уже состоявшимся, так и только формируемым, заявить о себе, привлечь необходимое финансирование и принять участие в развитии технологий для освоения и практического использования космического пространства. Именно для этого создается новый венчурный фонд, который, объединяя возможности Роскосмоса, РВК и ВЭБ Инноваций, станет уникальным инструментом для решения данных задач», — прокомментировал генеральный директор компании «ВЭБ Инновации» Кирилл Булатов.
В российской космической отрасли сегодня сложилась двоякая ситуация: с одной стороны, корпорации остро нуждаются в инновационных разработках, а с другой – по-прежнему существуют барьеры для выхода технологического предпринимателя на рынок. Создание венчурного фонда способствует преодолению этого разрыва, раскрытию рынка, и в дальнейшем позволит малым инновационным компаниям довести космические разработки до промышленного внедрения», – отметил генеральный директор РВК Александр Повалко.
«Сегодня стратегическая цель развития Роскосмоса — активный выход на рынок космических сервисов. При этом мы стремимся поддержать как инициативные команды с хорошим потенциалом, работающие на наших предприятиях, так и внешние коллективы — носители уникальных компетенций по новым для нас направлениям работы на рынке. Венчурными инструментами активно пользуются ведущие аэрокосмические компании мира, и мы, взаимодействуя с коллегами из российских институтов развития, тоже открываем для себя эти возможности», — заявил исполнительный директор по развитию бизнеса и коммерциализации Роскосмоса Антон Жиганов.
До 1 апреля 2018 года РВК, Роскосмос и ВЭБ Инновации намереваются представить для подписания своим уполномоченным органам проекты договора инвестиционного товарищества, а также другие документы, определяющие порядок функционирования Фонда.
Источник: ВЭБ