ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Пекине в одной из провинций КНР (китайская сторона определится в ближайшее время) во второй половине октября 2017 года состоится очередной VIII Международный форум по поддержке малых и средних предприятий России и Китая.

Мероприятие нацелено на повышение эффективности российско-китайского экономического сотрудничества, построение инфраструктуры поддержки предпринимательской деятельности, расширение прямых контактов, обмен опытом, обеспечение большей информированности предпринимательского сообщества о новых деловых перспективах.

В рамках Форума участникам будет предоставлена возможность проведения презентаций, деловых переговоров, подписания протоколов и заключения соглашений.

Основными сферами профессионального интереса VIII Форума станут:

· сельское хозяйство;

· переработка и хранение сельхозпродукции;

· деревообработка;

· производство строительных материалов и другие.