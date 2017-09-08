VIII Международный форум по поддержке малых и средних предприятий РФ и Китая пройдёт в Пекине
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Пекине в одной из провинций КНР (китайская сторона определится в ближайшее время) во второй половине октября 2017 года состоится очередной VIII Международный форум по поддержке малых и средних предприятий России и Китая.
Мероприятие нацелено на повышение эффективности российско-китайского экономического сотрудничества, построение инфраструктуры поддержки предпринимательской деятельности, расширение прямых контактов, обмен опытом, обеспечение большей информированности предпринимательского сообщества о новых деловых перспективах.
В рамках Форума участникам будет предоставлена возможность проведения презентаций, деловых переговоров, подписания протоколов и заключения соглашений.
Основными сферами профессионального интереса VIII Форума станут:
· сельское хозяйство;
· переработка и хранение сельхозпродукции;
· деревообработка;
· производство строительных материалов и другие.